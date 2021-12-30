В России появилась Государственная Единая биометрическая система

Заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что с 30 декабря 2021 г. в России появилась Государственная Единая биометрическая система.

«С сегодняшнего дня в России запускается Государственная Единая биометрическая система. Это большой шаг на пути достижения национальной цели «Цифровая трансформация», которую перед нами поставил Президент страны. Новейшие информационные технологии безопасности и контроль со стороны государства обеспечат надежную защиту персональных данных граждан. Единая биометрическая система позволит расширить число сервисов и повысит доступность услуг для граждан России. Они в свою очередь получат высокое качество предоставления услуг, причем в более удобном и оперативном формате. Отмечу, что государственная единая биометрическая система предполагает добровольное участие со стороны каждого россиянина. Это, повторюсь, право гражданина, а не обязанность», – сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Запуск Государственной Единой биометрической системы — это важный этап. Все изменения направлены на то, чтобы максимально защитить биометрические и персональные данные граждан России. Эта задача является приоритетной как для нашего Комитета Госдумы по информполитике, так и для государства в целом. Некоторое время назад технологические решения, разработанные ИТ-компаниями, банками опережали государственные, зачастую были доступнее и удобнее. Сейчас это не так. Число пользователей портала госуслуг превышает 90 млн. Это сопоставимо с аудиторией какого-нибудь крупного развлекательного сайта. Но помогает решать реальные задачи — еженедельно пользователи по всей стране заказывают до 6,5 млн электронных услуг. Считаю этот пример показательным в вопросе того, что удобные и доступные информационные системы могут быть государственные, а их безопасность выше. В весеннюю сессию нам предстоит выработать нормы передачи уже существующих коммерческих ЕБС под контроль государства», – отметил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«2021 г. ознаменовался повышением доступности и качества оказания услуг гражданам в электронном виде. С момента создания Единой биометрической системы в 2018 г. она прошла большой путь от идеи до высокотехнологической системы, которая полностью соответствует самому высокому классу безопасности федерального уровня. На первом этапе по биометрии можно было проводить ряд банковских операций, но сегодня функционал Единой биометрической системы расширился. Были запущены сервисы, позволяющие получать квалифицированную электронную подпись, заключать договор на услуги связи, сдавать вступительные экзамены в вуз. Любая новая технология требует привыкания, отладки бизнес-процессов, но распространение услуг по биометрии будет только увеличиваться. Переход Единой биометрической системы в статус государственной — значимая веха в развитии биометрии в России, которая позволит системе развиваться в интересах бизнеса, государства и рядовых пользователей, повышая доверие со стороны граждан. Мы работаем над созданием новых массовых бесплатных сервисов с использованием биометрической идентификации», – сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Единая биометрическая система стала частью инфраструктуры электронного правительства, обеспечивающей информационное взаимодействие различных система в рамках предоставления государственных услуг, в соответствии с постановлением Правительства, принятым 24 декабря 2021 г. Перевод осуществляло Минцифры России в рамках реализации положений Федерального закона № 479 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России».

Как увеличить инвестиции в ИТ-инсорсинг в полтора раза ИТ в банках

В настоящее время удаленная биометрическая идентификация применяется для получения банковских услуг, предусмотрена возможность получения гражданами и бизнесом электронной подписи в удостоверяющих центрах с использованием ЕБС и ЕСИА. Реализована возможность оказания нотариальных услуг с использованием инфраструктуры электронного правительства и Единой биометрической системы.

В 2021 г. успешно проведены пилотные проекты, когда система применялась при проведении аттестации в российских вузах. С помощью ЕБС появилась возможность оформлять eSIM.

Единая биометрическая система запущена по инициативе Минцифры России, Банка России и ПАО «Ростелеком» в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 30 июня 2018 г. Оператором системы является ПАО «Ростелеком».