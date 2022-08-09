Минцифры: собирать биометрию без согласия не будут

В связи с появившимися в СМИ сообщениями Минцифры уточняет, что подготовленный проект приказа не предполагает отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных. Проектом приказа предполагается отрегулировать процессы импорта ранее собранных биометрических данных, хранящихся в коммерческих системах, в основном в банках, в государственную единую биометрическую систему. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Проект приказа направлен на обсуждение в рабочие группы с представителями экспертного сообщества, в том числе для оценки регулирующего воздействия на граждан и бизнес.

Ключевые положения проекта приказа:

1. Без согласия граждан сбор любых биометрических данных невозможен

Собирать и сдавать биометрию можно только на добровольной основе и только с согласия гражданина: через банк; самостоятельно через мобильное приложение (с 30 сентября 2022); в будущем — через МФЦ.

Невозможно собирать биометрию: с камер наблюдения; из других источников, которые не предусматривают предварительного получения согласия.

2. Обязательная загрузка биометрии из коммерческих систем в ЕБС предусмотрена федеральным законом № 325-ФЗ.

При этом импортироваться в ЕБС могут только те биометрические данные, которые собраны в соответствии с федеральными законами, то есть с согласия гражданина. Гражданин, данные которого передаются в ЕБС, должен быть уведомлен об этом собственником коммерческой системы (банком) с обязательным информированием о порядке отзыва хранения данных в ЕБС и их уничтожении.

Гражданин также будет проинформирован о передаче его данных в ЕБС в личном кабинете на «Госуслугах». Там же он сможет подать заявление об удалении своих биометрических данных из ЕБС. Проект приказа направлен на уточнение соответствующих процедур.

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Минцифры будет тщательно следить за тем, чтобы при переносе данных из коммерческих систем в ЕБС граждане: обязательно получали уведомления; могли по своему желанию направить требование о прекращении хранения данных в ЕБС и удалении соответствующих данных.

3. Информация из нескольких коммерческих систем не будет «смешиваться»

Если биометрические данные гражданина содержатся в нескольких коммерческих системах, при импорте в ЕБС будут храниться только самые актуальные данные, отвечающие необходимым стандартам качества. Все остальные передаваемые данные будут удаляться.

4. Хранение данных в ЕБС надежнее, чем в коммерческих системах

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ЕБС соответствует всем требованиям регуляторов в сфере информационной безопасности, уровень ее безопасности и надежность хранения данных постоянно проверяется и контролируется. Хранение биометрических данных в ЕБС обеспечит их надежную защиту.

5. Биометрию сдавать не обязательно

Сдача биометрии — это право гражданина, которое, благодаря дистанционной идентификации личности, может повысить доступность ряда сервисов. Например, благодаря биометрии можно дистанционно сдать экзамены или оплатить проезд в транспорте без проездных документов.