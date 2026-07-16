Удар по серым схемам. В России запретят продажу SIM-карт с деньгами на счетах

С принятием третьего пакета антифрод-мер в России может появиться новый запрет — на продажу предоплаченных SIM-карт, разработку указанного положения подтвердили «Известиям» в Минцифры. В ведомстве подчеркнули, что все предлагаемые инициативы разрабатываются с учетом необходимости соблюдения баланса между повышением уровня безопасности и защитой прав пользователей, а их основная цель — усилить защиту граждан от мошенничества в цифровой среде

Обнуление баланса на счете

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России обсуждает запрет на продажу предоплаченных SIM-карт, пишут «Известия». Эта норма может появиться уже в третьем пакете антифрод-мер от российских властей.

В июле 2026 г. запрет на продажу SIM-карт с предоплаченным балансом обсуждается в рамках так называемого третьего антимошеннического пакета («Антифрод 3.0») — законопроект разрабатывает Минцифры.

«Внесение оператором денежных средств на лицевой счет, предназначенный для оплаты услуг связи, до заключения договора об оказании услуг не допускается», — говорится в проекте поправок к закону «О связи».

Источник «Известий» на телеком-рынке считает, что новые правила могут существенно осложнить использование таких SIM-карт в мошеннических схемах. По его словам, в июле 2026 г. злоумышленники могут получить доступ к аккаунту на «Госуслугах», дистанционно оформить SIM-карту с предоплаченным пакетом услуг, использовать ее и сразу избавиться от нее. Если же для активации номера потребуется самостоятельное пополнение счета после заключения договора, то останется цифровой след плательщика. Обязательное пополнение баланса позволит деанонимизировать пользователя, поскольку платеж сразу попадет в поле зрения ИТ-систем контроля, в том числе банковских, согласен один из специалистов по информационной безопасности (ИБ).

Билайн Большой удар по серым схемам, Минцифры хочет запретить продажу SIM-карт с деньгами на счете

В Минцифры подтвердили «Известиям», что обсуждается введение обязанности для операторов продавать SIM-карты с нулевым балансом, а также запрет на реализацию предактивированных SIM-карт. В ведомстве подчеркнули, что все предлагаемые инициативы разрабатываются с учетом необходимости соблюдения баланса между повышением уровня безопасности и защитой прав пользователей. Их основная цель — усилить защиту граждан от мошенничества в цифровой среде.

Цифровая безопасность россиян

«Эти меры лишат злоумышленников возможности совершать мошеннические действия при помощи предоплаченных или приобретенных на чужие имена номеров. В 2026 г. они могут приобрести такие карты, сразу получить доступ к услугам связи без должной идентификации, использовать для обмана граждан номера, а затем избавиться от них. Это существенно затрудняет поиск мошенников и привлечение их к ответственности», — отметили в министерстве.

Запрет на продажу SIM-карт со стартовым балансом направлен на снижение уровня телефонного мошенничества, отметил эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по беспроводной связи Олег Яблоков. По его словам, отсутствие средств на счете исключает возможность анонимного использования связи, а пополнение баланса после идентификации пользователя создает дополнительный цифровой след для выявления злоумышленников.

Дополнительные меры

Российские власти также обсуждают обязательное включение персональных данных отправителей в SMS-рассылки — за нарушение этого положения может последовать расторжение договора с оператором связи. В отношении персональных данных получателя Минцифры заняло противоположную позицию и, наоборот, обсуждает запрет на их упоминание в сообщениях, писал ранее СNews.

«Антифродом 3.0» также может быть установлен запрет на массовые вызовы, не направленные на установление соединения. Если эта норма станет законом, то операторы связи получат право блокировать подобный трафик.

Владельцев же интернет-ресурсов и онлайн-приложений новый закон «Антифродом 3.0», в свою очередь, может обязать хранить сведения о регистрации и авторизации пользователей в течение трех лет. Это нужно для того, чтобы при необходимости была возможность передать такие сведения российских правоохранительным органам.

К тому же, как выяснилось, что Минцифры вновь вернулось к идее создания на «Госуслугах» единой платформы по управлению гражданами их согласием на обработку персональных данных. Ранее министерство уже предпринимало попытку включить эту норму во «Антифродом 2.0», но в финальной версии документа ее не оказалось.