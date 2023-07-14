Авиакомпания «Россия» перешла на отечественный сервис розыска багажа

Авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот») перешла на использование отечественной автоматизированной системы розыска багажа пассажиров. Сервис российской разработки «Bags поиск» позволяет авиакомпании оперативно обрабатывать все инциденты, возникающие при работе с багажом. Система аккумулирует данные об утерянном, невостребованном, досылаемом, поврежденном багаже и вещах, обнаруженных на бортах воздушных судов.

«Сервис «Bags поиск» разработан УК «Аэропорты регионов». «Россия» приняла активное участие в его тестировании и представила свои замечания. Сейчас мы приступили к полноценной эксплуатации сервиса, который полностью удовлетворяет высоким требованиям нашей авиакомпании», – сказала Ксения Симиляк, руководитель группы розыска багажа претензионного отдела департамента наземного обеспечения перевозок авиакомпании «Россия».

Качество обслуживания пассажиров – приоритет «России». Авиакомпания с особой ответственностью подходит к выбору сервиса обработки инцидентов с багажом. В случае, если он не прибыл, поврежден или не востребован, проблема должна быть решена максимально оперативно.

При выборе поставщика ИТ-услуг перед авиакомпанией стояла задача не только сохранить накопленный опыт работы в этой сфере, но и усовершенствовать разрешение инцидентов с багажом пассажиров. Среди важных требований учитывались расширенная функциональность, высокая степень автоматизации обработки инцидентов, удобный интерфейс и возможность работы с другими участниками авиаотрасли в едином информационном пространстве. Перевозчик традиционно уделяет особое внимание безопасности персональных данных пассажиров.

«В своем решении мы не ограничились розыском, но и автоматизировали другие виды инцидентов, а также реализовали ряд уникальных функций: отметка повреждения на 3D-моделях, фотофиксация невостребованного багажа, моментальные сопоставления, – сказал директор по цифровой трансформации УК «Аэропорты регионов» Константин Панев. – С целью обеспечения безопасности хранения персональных данных был разработан и реализован целый комплекс мер. Данные обрабатываются исключительно на мощностях, сертифицированных ЦОД, реализовано отслеживание уязвимостей, успешно проведен ряд независимых тестов на проникновение».