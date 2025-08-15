МТС избавила новосибирцев от 23 лет разговоров со спамерами

МТС проанализировала количество звонков от спамеров и мошенников жителям Новосибирской области за первую половину года. Чаще всего абонентам региона надоедали банки и финансовые организации, реклама и опросы, а также коллекторы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Возможные мошенники также попали в топ анти-рейтинга и расположились на восьмой строчке. В общей сложности за первые шесть месяцев 2025 г. антиспам-решение МТС «Защитник» оградило жителей Новосибирской области от 50 млн нежелательных вызовов. Если бы все эти разговоры состоялись, то новосибирцы бы потратили на них больше 23 лет.

Одному из абонентов в Новосибирской области в первом полугодии злоумышленники пытались дозвониться больше 16,8 тыс. раз.

«Схемы мошенников постоянно меняются. Порой даже самый бдительный человек может засомневаться и попасть на крючок злоумышленников. Именно поэтому операторы мобильной связи тоже не стоят на месте и предлагают новые технологичные решения. Так, наша функция «Безопасный звонок» может распознать мошенника по словам и предупредить абонента прямо во время вызова. Статистика показывает, что новосибирцы распробовали эту услугу. Таком образом, в нашей области за первые полгода голосовые уведомления о мошенничестве сработали больше 1300 тысяч раз», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.