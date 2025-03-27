Первые отечественные базовые станции на сети МТС запустили в Новосибирской области

МТС сообщает о запуске двух первых российских базовых станций «Иртея» в Новосибирской области. Новое оборудование увеличит зону покрытия сетью LTE в селах на западе и в центре региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Базовые станции мобильной связи российского производства заработали на сети МТС в селе Ужаниха и селе Воробьево. Оборудование обеспечивает высокоскоростным мобильным интернетом МТС оба населенных пункта полностью, включая все инфраструктурные объекты, в том числе школы и учреждения здравоохранения. Сеть МТС также покрывает и все подъездные дороги.

«Наш регион — один их первых, где испытывают базовые станции российского производства. Всегда приятно быть первыми, особенно, когда речь идет о запуске нового отечественного оборудования. «Иртея» поддерживает стандарт LTE в диапазоне 1800 МГц. Такая базовая станция может эффективно работать как в густонаселенных районах, так и в сельской местности с низкой плотностью населения, «пробивая» сигнал даже в труднодоступные локации. Отечественное оборудование поможет в дальнейшем расширять зону покрытия и улучшать качество связи. Нам важно, чтобы люди, несмотря на удаленность от городов, чувствовали себя комфортно», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Отечественное оборудование уже запущено в семи сибирских регионах. До конца 2025 г. МТС включит еще 1000 базовых станций «Иртея», в том числе более 80 в Сибири.