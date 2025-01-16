Села Коченевского района получили связь четвертого поколения

Устойчивую голосовую связь и скоростной мобильный интернет «МегаФона» впервые получили жители шести сел и деревень Коченевского района Новосибирской области. Оператор установил сразу несколько базовых станций, обеспечив сельчан возможностью онлайн-обмена информацией со средней скоростью 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Коченевский район – один из самых инвестиционно привлекательных и густонаселенных в Новосибирской области. В поселке Коченево расположены ключевые для региона промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Наряду с крупными поселениями на карте района есть совсем небольшие деревни, где связь имеет особенное социальное значение. В 2024 г. «МегаФон» провел здесь большую работу, установив шесть базовых станций в населенных пунктах: Шагалово, Федосиха, Овчинниково, Чистополье, Крутологово и Майский, увеличив территорию покрытия сети еще на 200 км.

В этих селах мобильная связь «МегаФона» появилась впервые. Базовые станции работают в нескольких диапазонах: высокочастотный отвечает за емкость сети и скорость передачи данных, а среднечастотный и низкочастотный — за уверенное покрытие и стабильную передачу сигнала.

«По результатам замеров, сделанных специалистами компании, максимальные скорости передачи данных по новым базовым станциям в среднем составляют 50 Мбит⁄с. Около 4 тыс. человек в этих селах теперь смогут пользоваться современными цифровыми сервисами для решения бытовых и социальных вопросов, работы, учебы и, конечно, для приятного отдыха», – отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук.

Востребованность качественного мобильного интернета и голосовой связи для жителей небольших поселений Коченевского района подтверждают аналитические данные «МегаФона». За время эксплуатации нового телеком-оборудования абоненты прокачали объем данных в 7 ТБ, что сопоставимо с просмотром 1000 двухчасовых фильмов в высоком разрешении. При этом абоненты успели наговорить количество минут, равное семи месяцам беспрерывного общения.