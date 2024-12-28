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Аналитика МТС: больше всего онлайн-встреч новосибирцы проводят после обеда

МТС проанализировала деловую активность жителей Новосибирской области в уходящем году. По данным платформы для бизнес-коммуникаций «МТС Линк» сибирская столица вошла в топ российских регионов, где онлайн-встречи проводились чаще всего. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным «МТС Линк», в 2024 г. пользователи проводили онлайн-встречи, где все участники общаются друг с другом, втрое чаще, чем вебинары, где несколько спикеров и большое число слушателей. Пик деловой активности в Новосибирской области зафиксировали в 3 часа дня. При этом в целом в регионе платформой активно пользуются с 8 утра и до 11 часов вечера. Это связано с тем, что местные жители общаются с партнерами из других часовых поясов.

Новосибирская область стала одним из самых активных регионов по использованию платформы для бизнес-коммуникаций. Первые места в рейтинге деловой онлайн-активности ожидаемо заняли Москва, Санкт-Петербург, а также Московская область и Республика Татарстан. В целом, жители России в сравнении с 2023 г. стали на 13% чаще проводить совещания и семинары в онлайне.

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