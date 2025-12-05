«МегаФон» улучшил 4G в поселке Февральск

Жители северного поселка Февральск в Амурской области стали активнее пользоваться мобильным интернетом. Аналитики «МегаФона» посчитали, что в начале декабря передача данных в сети оператора в этом населенном пункте увеличилась на 37% относительно начала ноября 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Улучшить качество связи и расширить цифровые возможности абонентов позволила модернизация телеком-объектов оператора. Инженеры «МегаФона» усилили сеть 4G в Февральске, смонтировав дополнительное оборудование на действующих базовых станциях. Это позволило на 50% расширить LTE-покрытие, а средняя интернет-скорость в поселке теперь составляет 20 Мбит/с.

Февральск — небольшой поселок на севере Амурской области. Здесь проживает около 3,5 тыс. человек. Модернизация сети обеспечила жителям поселения возможность без ограничений пользоваться мобильной связью для решения повседневных задач. Абоненты могут без задержек смотреть видео в высоком качестве, играть в онлайн-игры и загружать тяжелы файлы. Особенно это важно для школьников, которые теперь могут получать дистанционное образование.

«Мы понимаем, как важно для жителей удаленных территорий иметь стабильный и высокоскоростной интернет. Модернизация телеком-объектов и улучшение качества 4G обеспечивает равные с горожанами цифровые возможности для жителей глубинки, а также повышает качество жизни в поселении», — сказал директор «МегаФона» в Амурской области Максим Дудкин.

«Цифровая доступность является одним из приоритетов развития Амурской области. Устойчивый высокоскоростной интернет сегодня становится фундаментом для развития образования, здравоохранения, малого бизнеса и социальной активности на удаленных территориях. Проект в Февральске — пример системной работы по расширению цифровых возможностей для жителей Приамурья», — сказал министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.