«МегаФон» запустил новое оборудование в самом густонаселенном районе Екатеринбурга

«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в самом густонаселённом районе Екатеринбурга — Академическом. Теперь для жителей новостроек доступен более уверенный 4G-сигнал, также значительно выросли скорости мобильного интернета.

Академический район удерживает звание одного из самых качающих в Екатеринбурге. Например, только за ноябрь в радиусе действия установленной базовой станции пользователи сгенерировали объём данных, сопоставимый с просмотром почти 30 тыс. серий любимого сериала.

По данным обезличенной статистики оператора, высокий спрос на мобильный интернет фиксируется вечером в пятницу. Жители Академического активно пользуются мессенджерами, смотрят видео и пользуются поисковыми сервисами.

Чтобы даже в часы пиковых нагрузок 4G-сигнал оставался стабильным, специалисты «МегаФона» запустили базовую станцию, которая работает сразу в нескольких частотных диапазонах. Это гарантирует широкий радиус распространения сигнала, отличное проникновение в закрытые помещения и высокие скорости передачи данных. Улучшения затронули улицы Вильгельма де Геннина, Начдива Онуфриева, парковую зону.

«Академический район динамично разрастается. Важно, чтобы жители новостроек имели комфортный доступ к цифровым услугам и могли учиться, работать и общаться с близкими на высоких скоростях. По результатам технических замеров, скорость передачи данных в сети 4G на территории района может достигать 100 Мбит/с», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

В течение этого года специалисты оператора построили и провели апгрейд уже около 500 телеком-объектов в регионе.