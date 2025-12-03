Разделы

Бизнес Телеком
|

«МегаФон»: каждая вторая компания выбирает телеком в качестве партнёра

Почти половина российских компаний рассматривают телеком-операторов как стратегических партнёров цифровой трансформации. По данным совместного исследования «МегаФона» и Ассоциации менеджеров, 46% руководителей ожидают от операторов участия в развитии цифровых процессов и архитектуры бизнеса, а 52% — глубокого понимания отрасли и способности предлагать комплексные решения.

Исследование показывает, что российский бизнес становится более открытым к цифровым продуктам, которые оператор связи способен предоставить наравне с ИТ-компаниями. Руководители отмечают интерес к внедрению облачных решений и технологий автоматизации, инструментов анализа больших данных, digital-маркетинговых продуктов, систем кибербезопасности и сервисов, построенных на базе искусственного интеллекта. В этих направлениях телекомы уже рассматриваются как надёжные технологические партнёры: 55% компаний готовы привлекать их для внедрения облачных решений, 54% — для задач аналитики данных, 53% — для цифровых маркетинговых инструментов, 49% — для продуктов на базе ИИ.

Алексей Борщов, «Корус Консалтинг»: На текущем уровне развития ИИ все бизнес-процессы должны контролировать люди

Цифровизация

В числе наиболее актуальных направлений цифровизации, которые внедряются уже сейчас или планируются к запуску в ближайшие полгода, респонденты чаще всего называют технологии кибербезопасности и аналитики больших данных.

Ключевыми характеристиками востребованного поставщика цифровых услуг остаются понимание отрасли, готовность работать в формате стратегического партнёрства, наличие широкого технологического портфеля, способность внедрять инновации и развивать направления импортозамещения. Каждый пятый руководитель отметил важность собственной технологической экосистемы поставщика.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Герман Величко, «Айсорс»: Виртуализация АСУ ТП дает до 30% экономии

Карманы еще не набиты. Samsung не хочет увеличивать производство памяти ради снижения цен и борьбы с дефицитом

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

В России перестала открываться игра Roblox

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

В России создан уникальный морской беспилотник для помощи водолазам

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако

Business Process Management 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще