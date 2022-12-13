«Крок» помогла компании «Электрощит Самара» бесшовно перейти на отечественную CRM

ИТ-компания «Крок» перевела на отечественную CRM бизнес-процессы компании «Электрощит Самара» — российского производителя электротехнического оборудования. В ходе миграции с системы на базе Salesforce ИТ-специалисты сохранили все данные, накопленные компанией за десятки лет работы. Команда «Крок» осуществила бесшовный переход за 30 рабочих дней, обеспечив компании «Электрощит Самара» автономность и бесперебойное ведение бизнеса.

Сотрудники компании «Электрощит Самара» используют CRM для ведения клиентской базы, а также коротких и проектных продаж. Система необходима для автоматизации жизненного цикла проектов по расчету смет для заказчиков компании. Ранее в инфраструктуре компании была развернута CRM на базе Salesforce. В текущей ситуации использование решений иностранного вендора напрямую сопряжено с рисками для бизнеса. Чтобы их исключить, компания приняла решение перевести процессы на платформу отечественного вендора «Ланит омни» (входит в ГК «Ланит»). Команда «Крок» реализовала проект за 30 рабочих дней. Миграция на новую CRM-систему прошла бесшовно, не повлияв на бизнес-процессы компании.

100% пользователей приступили к работе в новой CRM в первый день опытно-промышленной эксплуатации. Для наиболее оперативной реакции на возможные инциденты команда «Крок» выстроила взаимодействие с сотрудниками компании «Электрощит Самара» через собственные корпоративные сервисы.

«Наш проект с «Электрощит Самара» — показательный пример того, как можно провести миграцию на отечественное решение и при этом гарантировать заказчику непрерывное ведение бизнеса. За счет нашего многолетнего опыта и глубокого понимания изменений на ИТ-рынке нам удалось выбрать наиболее удобную для заказчика CRM-систему. Уникальная экспертиза команды «Крок» в области аналитики данных позволила найти оптимальный подход к проведению бесшовной миграции, без потери накопленного контента. Вовлеченность и содействие со стороны заказчика способствовали успешному завершению проекта в рекордные сроки», — отметил Дмитрий Перепонов, руководитель направления «Автоматизация бизнес-процессов» ИТ-компании «Крок».

Для сокращения сроков перехода на новое решение специалисты «Крок» описывали полученные требования в формате Use Case. При таком подходе сценарии взаимодействия пользователей с системой прописываются в соответствии с их ролями и целями. В Use Cases фиксируются условия и промежуточные шаги, необходимые для достижения целей, а также то, как система должна реагировать на действия пользователей. Такой формат позволил минимизировать количество документации и этапов согласования в ходе реализации проекта. Прописанные сценарии работы в CRM необходимы для управления проектами и их командами, запросами на смету, контрагентами, продуктами и т.д.

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Команда «Крок» сохранила в новой системе все исторические данные, накопленные компанией за десятки лет работы. Всего специалисты перенесли сведения о порядка 22 тыс. проектов, 16 тыс. контрагентов и 12 тыс. контактных лиц. Также было проведено обучение ключевых пользователей работе в новой CRM. Это позволило сократить период адаптации сотрудников компании «Электрощит Самара» и обеспечить непрерывность бизнес-процессов компании. Сейчас команда «Крок» осуществляет техническую поддержку решения.

«Сегодня стратегически важно для поддержания бесперебойной работы бизнеса переходить на российские решения. Управление жизненным циклом проектов по расчету смет для заказчиков – это критический бизнес-процесс для «Электрощит Самара», который напрямую влияет на работу компании. К тому же CRM на базе отечественной платформы хорошо встраивается в существующие ИТ-системы и позволяет гибко управлять проектами и их командами, контрагентами, а также продуктами», — сказала Наталия Софронова, директор по продвижению российских решений ИТ-компании «Крок».