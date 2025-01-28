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Сбербанк запустил оплату проезда по биометрии в метрополитене Самары

Во всех вестибюлях метрополитена Самары Сбербанк установил биометрические терминалы для оплаты. Этот способ оплаты проезда доступен жителям и гостям города вне зависимости от того, клиентами какого банка они являются. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Преимущество сервиса оплаты по биометрии в том, что пассажирам больше не нужно носить с собой наличные, банковскую карту или телефон — оплатить поездку можно практически мгновенно. Достаточно на экране терминала выбрать «Оплата улыбкой» и посмотреть в камеру ― это просто, удобно и безопасно.

Биотерминалы Сбербанка распознают уникальные физиологические черты лица человека. Когда пользователь смотрит в камеру, система сканирует лицо и преобразует его особенности в уникальный код, на основе которого биометрическая платформа подтверждает личность — и турникет открывается.

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Сбербанк
Сбербанк запустил оплату проезда по биометрии в метрополитене Самары

Биометрия дополняет уже существующие способы оплаты проезда в метро, а пассажир всегда сможет выбрать наиболее комфортный для себя вариант.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Наш сервис "Оплата улыбкой" уже стал популярным способом для оплаты покупок, потому что это очень удобно и безопасно. При этом Самарская область является самым "улыбчивым" регионом Поволжья. Биотерминалы установлены более чем в 70% торговых точках области, и только в прошлом году жители и гости региона "улыбнулись" более полумиллиона раз, совершая покупки. Биометрические сервисы оплаты работают с точностью распознавания 99,999%, причем на точность не повлияют изменения во внешности человека — например, борода, очки или шапка. Теперь технология стала доступна и пассажирам метрополитена, мы надеемся, что сервис сделает передвижение по городу еще комфортнее. Мы рады, что смогли подарить россиянам эту уникальную, а главное надежную и безопасную технологию».

Клиенты Сбербанка могут настроить оплату улыбкой в приложении «Сбербанк Онлайн»: написать название сервиса в поисковой строке или сказать виртуальному ассистенту «Оплата улыбкой», а далее следовать инструкциям для подключения и выбора карты банка.

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Клиентам других банков необходимо сдать биометрию, авторизоваться через сервис «Сбер ID», выбрать карту удобного для вас банка для оплаты и создать код безопасности, который может понадобиться для подтверждения покупок. Все это можно сделать в личном кабинете «Сбер ID». Чтобы подключить сервис, нужно быть старше 18 лет.

При таком способе оплаты клиенты Сбербанка продолжают получать бонусы Спасибо, а клиенты других организаций — кешбэк и все привилегии своего банка.

Сбербанк запустил сервис «Оплата улыбкой» летом 2023 г., и его популярность постоянно растет. Банк уже установил более одного миллиона биотерминалов в магазинах, ресторанах и на других предприятиях, в Самарской области ― более 22 тыс.

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