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«ТрансТелеКом» подключил Wi-Fi в бизнес-зале вокзала Самары

Компания «ТрансТелеКом» организовала публичный беспроводной доступ в интернет для посетителей бизнес-зала на вокзале Самары. Об этом CNews сообщили представители ТТК.

Помимо уже работающих точек доступа, установленных в публичных помещениях вокзала, инженеры компании «ТрансТелеКом» создали инфраструктуру для быстрого и надежного беспроводного доступа в интернет в помещении бизнес-зала.

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Цифровизация

Wi-Fi на вокзале Самары является достаточно востребованным сервисом. Так, за первое полугодие этого года пассажиры и посетители вокзала подключались к беспроводной сети 21,5 тыс. раз и скачали 136 терабайт трафика.

«Компания «ТрансТелеКом» имеет большой опыт предоставления качественных цифровых сервисов для пассажиров железных дорог. Доступ к Wi-Fi – это необходимая составляющая комфорта для современного путешественника, и мы постоянно работаем над развитием сети, запуская услугу на все большем количестве вокзалов и станций», – сказал Константин Болтрукевич, заместитель генерального директора АО «Компания ТрансТелеКом» по системной интеграции и цифровым платформам.

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