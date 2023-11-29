В жилых комплексах Самары построили дополнительную телеком-инфраструктуру

Более 100 тыс. жителей новостроек Самары обеспечили стабильной мобильной связью и интернетом. «Мегафон» установил базовые станции стандарта LTE, которые позволили повысить емкость сети в густонаселенных локациях и увеличить скорость передачи данных до 120 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Оператор расширил телекоммуникационную инфраструктуру на территории жилого квартала «Город Мира», комплекса «Гастелло» и микрорайона «Волгарь». Кроме того, оценить новое качество связи могут владельцы квартир в «Городе чемпионов», расположенном в «Кошелев-Парке» — активно застраивающемся районе для молодых семей.

Расширение инфраструктуры помогло снять часть нагрузки с уже существующих объектов связи. Инженеры учли особенности планировки жилых комплексов и выверили направление сигнала, чтобы он был уверенным как на нижних, так и на верхних этажах зданий.

В результате проведенных работ средняя скорость мобильного интернета существенно увеличилась и на сегодня может достигать 120 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы пользоваться необходимыми цифровыми сервисами без подключения к домашнему Wi‑Fi. Абонентам оператора доступны онлайн-трансляции и фильмы в хорошем качестве не только на мобильных устройствах, но и с выводом на экраны больших форматов.

«При строительстве телекоммуникационной инфраструктуры в каждом жилом комплексе были свои особенности. Например, если в одной локации необходимо было равномерно обеспечить связью квартиры 17-этажных высоток, то в другой — максимальное количество домов малой этажности. Для решения этих задач инженеры запустили сеть в двух высокочастотных диапазонах LTE, которые позволяют одновременно достичь широкой зоны покрытия и высокой скорости передачи данных», — сказал директор «Мегафона» в Самарской области Виктор Югай.

Под напряжением: участники конференции по энергорезервированию обсудили, где взять новые аккумуляторы и что делать со старыми Техника

Ранее оператор сообщил о расширении площади действия сети еще в двух быстрорастущих жилых районах, расположенных к югу от областной столицы — в «Южном городе» и «Южном городе‑2».

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.