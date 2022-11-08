АРПП «Отечественный софт» проведет в Самаре практическую ИТ-конференцию для промышленников

18 ноября в Самаре в отеле «Лотте» при поддержке Правительства Самарской области состоится межрегиональная практическая ИТ-конференция «Отечественный софт: путь к технологическому лидерству». Организатором мероприятия выступит Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», объединяющая порядка 250 российских ИТ-компаний.

Основная цель конференции – содействие промышленным предприятиям Самарской области и ПФО в вопросах внедрения импортонезависимого программного обеспечения и помощь в переходе с иностранных систем на отечественные решения.

В условиях технологических санкций большинство промышленных предприятий столкнулись с необходимостью в сжатые сроки и без потерь переводить свою инфраструктуру на российские решения и платформы. По оценкам Ассоциации разработчиков «Отечественный софт», с марта 2022 года спрос на российские продукты вырос до 10 раз в зависимости от категории ПО. При этом наиболее востребованным становится системное ПО: операционные системы, базы данных, системы хранения данных и резервного копирования. Сложившаяся ситуация повлияла на скорость принятия решений о переходе на отечественный софт и требует активной совместной работы разработчиков и заказчиков для успешной интеграции и внедрения российского ПО в промышленности.

Самарская область традиционно входит в число лидеров по объему промышленности среди субъектов РФ. Экономика региона насчитывает порядка 400 крупных предприятий и 4 тысяч средних организаций машиностроительного, топливного, металлургического, металлообрабатывающего, энергетического, химического и нефтехимического профиля. Одной из наиболее актуальных задач для большинства предприятий сегодня является поиск и внедрение импортонезависимого российского ПО с возможностью регулярной техподдержки и прямого диалога с разработчиками.

Участниками практической конференции в Самаре станут представители федеральных и региональных органов власти, ИТ-директора, руководители дирекций по цифровой трансформации, специалисты по информационной безопасности промышленных предприятий Самарской области и регионов ПФО, а также разработчики программных и программно-аппаратных решений.

В ходе открытой панельной дискуссии эксперты обсудят текущую ситуацию с импортозамещением ПО в промышленности, изменение приоритетов цифровизации промышленного сектора в существующих условиях и меры поддержки промпредприятий. Также специалисты проанализируют результаты первого этапа работы ИЦК (индустриальных центров компетенций) и ЦКР (центров компетенций разработки), созданных летом 2022 года по поручению Правительства РФ, и коснутся перспектив развития этих направлений. Представители промышленных компаний, в свою очередь, расскажут о сложностях, связанных с переходом с зарубежного ПО на отечественное.

Далее в режиме закрытых практических сессий разработчики программных решений и ИТ-директора промышленных предприятий обсудят, как обеспечить бесшовный переход на российское ПО взамен иностранному, как подобрать и внедрить совместимые программно-аппаратные решения для цифровизации промышленного комплекса региона. На площадке практических сессий – «Отечественное инженерное ПО для промышленности», «Куда перейти с Microsoft?», «Информационная безопасность КИИ» и «Системы для управления предприятием» – российские вендоры поделятся успешными практиками внедрения отечественного ПО в промышленности и ответят на вопросы представителей предприятий. Также будет представлена выставочная экспозиция, в рамках которой можно будет ознакомиться с российскими решениями.

Наталья Касперская, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», президент ГК InfoWatch: «В сложившихся условиях большинство крупных российских компаний и промышленных предприятий испытывает острую потребность в переходе на отечественный софт. Мы как самая большая и активная ассоциация производителей отечественных программных продуктов готовы всесторонне помочь заказчикам, рассказать о ключевых возможностях нашего ПО, об успешном внедрении и использовании зрелых отечественных решений».

Константин Пресняков, заместитель председателя правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи: «Процесс импортозамещения в ИТ активно продолжается несколько лет. В 2019 году доля российского ПО в закупках госорганов составляла, по данным Минцифры, 65%. Сегодня на отечественные решения переходят и крупные компании. На рынке уже есть конкурентоспособные российские ИТ-решения, которые работают уже не первый год. В некоторых отраслях, например, в финтехе, мы занимаем лидирующие позиции. Но есть секторы, в которых переход сложнее – логистика, энергетика, производство и другие. Теперь эти компании вынуждены серьезно ускориться. И здесь важно помочь им, простимулировать, дать рекомендации, представить существующие ИТ-решения и отечественные аналоги западных ПО. В этом мы видим основную задачу конференции».

К участию приглашаются ИТ-директора промышленных предприятий, руководители дирекций по цифровой трансформации и ИБ-специалисты предприятий. Регистрация и деловая программа доступны на сайте конференции https://forum.arppsoft.ru/

Генеральный информационный партнер – «Российская Газета».■