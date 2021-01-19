Zecurion начала сотрудничество с BD Software в Индии

Компания Zecurion, российский разработчик решений для кибербезопасности, заключила партнерское соглашение с BD Software, ИТ-дистрибьютором в Индии.

С изменением методов работы, вызванным эпидемией Covid-19, во всем мире наблюдается стремительный рост инцидентов информационной безопасности в компаниях. Массовый переход на дистанционную работу, принятие стратегии Bring Your Own Device (BYOD) и использование облачных вычислений привели к значительному снижению уровня защищенности предприятий во всем мире. В настоящее время безопасность данных является одной из основных проблем для бизнеса в Индии. Стремясь удовлетворить растущие потребности в кибербезопасности на индийском рынке, BD Software и Zecurion совместно предоставят бизнесу передовые решения для защиты корпоративных данных.

Zecurion работает на рынке с 2001 г. и за это время выпустила более десяти продуктов для кибербезопасности организаций, включая флагманскую DLP-систему нового поколения. Компания имеет более 10 тыс. корпоративных клиентов и более 150 стратегических и технологических партнеров в 70 странах мира. Zecurion предлагает широкий спектр продуктов кибербезопасности для предотвращения утечки корпоративных данных, управления доступом, безопасного веб-шлюза, защиты данных при хранении и многого другого. Новый партнер BD Software будет поддерживать Zecurion своим опытом работы и обеспечит распространение продуктов разработчика на индийском рынке.

Zecurion DLP выявляет конфиденциальную информацию и предотвращает ее утечку по всем локальным и сетевым каналам. Простой в использовании и развертывании корпоративный продукт позволяет внедрять его в четыре раза быстрее по сравнению с другими DLP-решениями класса enterprise и поддерживает более 20 настраиваемых опций и 50 предустановленных отчетов. DLP-система масштабируется от небольших компаний в несколько десятков рабочих мест до международных корпораций с разветвленной структурой и численностью свыше 200 тыс. человек.

«Пандемия и вынужденная самоизоляция сделали компании уязвимыми, и стандартные меры по защите корпоративной сети не помогут с сотнями удаленных домашних офисов. Однако мы позитивно смотрим на новую норму, так как наша DLP-система нового поколения доказала свою эффективность в обеспечении безопасного доступа сотрудников, работающих удаленно, — сказал Алексей Раевский, сооснователь и генеральный директор Zecurion. — BD Software и Zecurion предложат индийским клиентам решения по предотвращению потери данных и корпоративного мошенничества с учетом самых жестких требований со стороны заказчиков».