Zecurion вступил в «Руссофт»

Компания Zecurion, разработчик решений по кибербезопасности, присоединилась к некоммерческому партнерству «Руссофт», одному из ведущих и влиятельных объединений разработчиков программного обеспечения России. Решение о вступлении компании было принято на открытом заседании правления ассоциации, прошедшем 24 марта 2020 г.

Основной целью отраслевого объединения является взаимодействие с органами власти для отстаивания интересов ИТ-индустрии, а также развитие сферы разработки программного обеспечения в России и содействие экспорту программных продуктов и услуг по разработке решений.

Вступление Zecurion в «Руссофт» позволит значительно расширить возможности продвижения отечественных решений по кибербезопасности, в том числе DLP-систем для защиты информации от утечек, а также внесет свой экспертный вклад в работу ассоциации. Zecurion будет принимать активное участие в работе объединения, в том числе по направлениям информационной безопасности и импортозамещения.

Некоммерческое партнерство «Руссофт» является наиболее влиятельным объединением компаний-разработчиков программного обеспечения России с более чем 20-летней историей. В ассоциацию входит более 160 ИТ-компаний, работающих в индустрии разработки программного обеспечения, а также несколько НИИ, профильных региональных ассоциаций и кластеров.