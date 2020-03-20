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Лицензирование белгородских таксистов полностью автоматизировано

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Белгородская область стала первым в России регионом, где процедура выдачи лицензии легковым такси полностью автоматизирована. Внедрение системы «Страж.такси» существенно упростило процедуру выдачи разрешений как для органа власти, так и для перевозчиков. Вместе с внедрением комплексов фото-видео фиксации нарушений это привело к снижению количества нелегальных такси в регионе.

По закону, чтобы оказывать услуги такси, перевозчику необходимо получить разрешение. Для получения разрешения нужно подать пакет документов в бумажном виде в уполномоченный орган, либо в электронном виде через МФЦ или региональный портал госуслуг. По статистике управления автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области более 90% обращений за разрешением поступают в электронном виде. Тем не менее срок выдачи лицензии составляет двадцать дней. Работники уполномоченного органа проверяют, верно ли заявитель указал данные, запрашивают его статус в налоговой инспекции — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, а также уточняют, соответствует ли техническое состояние транспортного средства федеральному и областному законодательству.

По заказу управления автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области резидент белгородского ИТ-кластера «Фабрика информационных технологий» разработала «Страж.такси» – модуль информационной системы по выдаче разрешения легковым такси в электронном виде. Система позволила оцифровать все технологические процессы предоставления государственной услуги, обеспечить взаимодействие информационных систем разных ведомств и перевести процедуры контроля в электронный вид. Программный продукт может сократить срок выдачи лицензии до одного-двух дней.

Все сведения о предпринимателях и их автомобилях будут храниться в едином электронном реестре и размещаться на нескольких информационных площадках: open.data.gov «Открытые данные Российской Федерации», beluprdor.ru официальный сайт Управления и публичной автоматизированной системе «Такси» ПАИС ТАКСИ.

«"Страж.такси" – это уже второй продукт компании по автоматизации выдачи электронных разрешений. "Страж.груз", модуль выдачи специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам, внедрен в Белгородской области в конце 2018 г. Сейчас специалисты ФИТ работают над пилотным проектом по автоматизации выдачи спецразрешений Госавтоинспекцией. Это позволит сократить срок подготовки документа с 15 рабочих дней до 1-2 дней. Оба продукта входят в группу сервисов интеллектуальной транспортной системы», – сказал Олег Добронравов, руководитель проекта ИТС «Фабрики информационных технологий».

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