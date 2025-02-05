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«МегаФон» расширил сеть LTE в старейших селах Белгородчины

Еще около 7 тыс. жителей Белгородской области получили возможность пользоваться преимуществами высокоскоростного мобильного интернета: работать и учиться онлайн, смотреть фильмы, загружать фото и видео, вести прямые трансляции, пользоваться всеми цифровыми сервисами в любое время суток. Расширение сети произошло благодаря тому, что связисты запустили дополнительное телеком-оборудование в населенных пунктах Ивнянского и Красненского районах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Села Красненского района Лесное Уколово, Новоуколово, Расховец и Горки считаются самыми древними на территории Белогорья. Первые упоминания об этих населенных пунктах относятся к 50-60 годам XVII века. Тогда эти земли были южной окраиной России и выполняли важнейшую роль форпоста на границе с Крымским ханством и Ногайской Ордой.

Сейчас приоритетом в Красненском районе является сельское хозяйства. Отсутствие крупных промышленных производств благотворно влияет на экологию и продолжительность жизни населения – она одна из самых высоких в регионе.

Для качественного обеспечения связью сел Красненского района инженеры «МегаФона» спланировали направление сигнала таким образом, чтобы он максимально покрывал внешние территории и проникал внутрь зданий. Кроме того, расширение инфраструктуры помогло снять нагрузку с соседних базовых станций, а это значит, что даже в периоды пиковой нагрузки – в утренние и вечерние часы – жители белгородской глубинки могут пользоваться всеми цифровыми сервисами на средней скорости до 50 Мбит/с — этого достаточно, чтобы загружать и скачивать любимый контент за считанные секунды.

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«Мы стремимся обеспечить равный доступ к цифровым сервисам и для городских, и для сельских жителей. Если для горожан высокие скорости передачи данных означают прежде всего бытовой комфорт, развлечения, возможность удаленной учебы или работы, то в отдаленных населенных пунктах мобильный интернет часто заменяет фиксированный доступ к сети и жизненно необходим для использования Госуслуг, банковских сервисов, телемедицины», – отметил директор «МегаФона» в Белгородской области Александр Меркушев.

В Ивнянском районе дополнительные телеком-объекты установлены в селах Череново, Хомутцы и Новенькое. Теперь в этих населенных пунктах в любое время дня и ночи сельчане пользуются мобильным интернетом на комфортных скоростях.

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