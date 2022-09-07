Wildberries открыл новый логистический центр в Белгородской области

Сортировочный центр Wildberries нового формата заработал в Белгороде. Он открыт совместно с локальными предпринимателями в рамках партнерской программы: с 2021 г. благодаря ее запуску малый бизнес может открывать логистические объекты по всей стране и зарабатывать на обработке заказов и хранении товаров. Запуск таких объектов позволяет создавать новые рабочие места для жителей регионов, а также ускоряет доставку заказов покупателям.

Открытие новых логистических объектов также способствует и развитию местного предпринимательства. В будущем через новый сортировочный центр предприниматели Белгородской области смогут поставлять свои товары для их продажи во всех регионах страны, что позволит им существенно оптимизировать свои затраты на логистику, а также расширить свой ассортимент на онлайн-площадке.

За календарный год, с сентября 2021 г. число местных предпринимателей из региона выросло в 2 раза до 3,5 тыс., а их продажи – на 140% год к году до 1,8 млрд руб.

Новый центр Wildberries в Белгородской области открыт по адресу: Белгород, ул. Константина Заслонова, 94а. Режим работы: круглосуточно и без выходных.

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Wildberries усиливает логистическую инфраструктуру как самостоятельно, так и в сотрудничестве с региональным бизнесом: за 2022 г. компания открыла 30 логистических центров по всей стране. Новые объекты заработали в 19 регионах: Ивановской, Новосибирской, Липецкой, Омской, Саратовской, Астраханской, Ульяновской, Томской, Тульской, Вологодской, Липецкой и Белгородской областях, Московском регионе, а также в Ставропольском крае, Удмуртии, Северной Осетии, Алтайском крае, Татарстане и Чувашии. Общая площадь логистических центров компании превышает 1,3 млн кв. м.