Россия потратит на умные счетчики электричества более 380 миллиардов

Госкомпания «Россети» заявила, что вложить в развитие системы учета электричества на основе умных счетчиков свыше 381 млрд руб. в течение 10 лет. По действующему законодательству, с 1 января 2022 г. построение системы учета в России должно осуществляться только на базе таких счетчиков.

Мегаинвестиции «Россетей»

Государственная электросетевая компания «Россети» до 2030 г. собирается вложить в развитие интеллектуальной системы учета электричества более 381 млрд руб. Об этом гендиректор организации Павел Ливинский рассказал на совещании под руководством зампредседателя Правительства России Юрия Борисова на НПП «Исток» им. Шокина в подмосковном наукограде Фрязино.

С 1 июля 2020 г. «Россети» приступили к реализации закона 522-ФЗ о развитии интеллектуальных систем электроучета — со дня вступления в силу отдельных его тематических положений. Было начато массовое внедрение умных счетчиков.

Упомянутый закон был принят еще в последних числах декабря 2018 г. Однако, как заверил CNews источник на рынке, сумма колоссальных инвестиций «Россетей» в это направление огласке предается впервые.

«Россети» потратят на умный учет электричества в России сотни миллиардов

В течение ближайших десяти лет на эти деньги «Россети» внедрят 18,1 млн умных счетчиков. «С 1 января 2022 года построение системы учета должно осуществляться только на базе умных счетчиков, однако “Россети” приступили к их внедрению уже сейчас», — уточняют в компании.

Для чего это нужно

В «Россетях» уверены, что выгоду от внедрения интеллектуального учета почувствуют прежде всего потребители. Они смогут оперативно получать точную информацию о потреблении электроэнергии, управлять его объемами и стоимостью. Благодаря этому, считают в компании, повысятся качество услуг и надежность электроснабжения.

«Одновременно ожидается серьезный положительный эффект для энергетиков за счет сокращения потерь и операционных затрат, повышения платежной дисциплины, роста производительности труда», — говорят в организации.

При этом в «Россетях» подчеркивают, что поэтапно вступающий в действие закон 522-ФЗ призван решить важную социальную задачу, поэтому он освобождает потребителей от обязанности покупать счетчики и оплачивать их установку. «С 1 июля это зона ответственности сетевых компаний и гарантирующих поставщиков», — указывают в компании.

Текущее положение дел

В «Россетях» отмечают, что на данный момент умными счетчиками в России уже оснащены порядка 15% точек коммерческого учета. Сведения с них собирают около 2,7 млн приборов.

В целом в компании заверяют, что накануне вступления в силу норм 522-ФЗ ее была проведена большая подготовительная работа с поставщиками оборудования. «В рамках партнерства “Россетей” и госкорпорации “Ростех” созданы и модернизированы производственные линии (в том числе на базе НПП «Исток»), готовые обеспечить нарастающую потребность сетевой компании в умных счетчиках».

Несколько фактов о «Россетях»

«Россети» были созданы в 2012 г. на базе «Холдинга МРСК», который был основан 26 октября 2007 г., выделившись из РАО «ЕЭС России».

По собственному утверждению организации, «Россети» сейчас являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория ее деятельности охватывает 80 регионов России. Она управляет 2,37 млн км линий электропередачи, 517 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 802 тыс. МВА.

В 2019 г. полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт∙ч. Численность персонала группы — 217,5 тыс. человек.

Имущественный комплекс «Россетей» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.