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«Россети» автоматизировали налоговый мониторинг на базе «1С:Управление холдингом»

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«Россети», управляющие одним из крупнейших в мире электросетевых комплексов, завершили пилотный проект автоматизации налогового мониторинга на базе решения «1С:Управление холдингом». В результате проекта апробирован и оптимизирована встроенная в «1С:Управление холдингом» функциональность бета-версии решения «1С:Налоговый мониторинг», которая автоматизирует взаимодействие предприятия с налоговыми органами, включая организацию доступа специалистов налоговой службы к данным бухгалтерского и налогового учета компании, обработку запросов ФНС и контроль за их исполнением. Переход компании «Россети» на режим налогового мониторинга запланирован с 2020 г. Реализованные в ходе пилотного проекта наработки будут использованы для развития системы «1С:Налоговый мониторинг», а также функциональности налогового мониторинга в решениях «1С:Управление холдингом» и «1С:ERP. Управление холдингом».

«Переход на передовые технологические решения открывает для компании "Россети" целый ряд возможностей дополнительно повысить эффективность существующих бизнес-процессов, поэтому наши специалисты приняли самое активное участие в разработке и внедрении системы автоматизации налогового мониторинга. Уверен, этот программный продукт будет востребован в компаниях из самых разных отраслей», – сказал генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Автоматизация налогового мониторинга с помощью продуктов «1С» позволяет сократить расходы на налоговое администрирование, повысить качество налоговой функции внутри фирмы, сократить время проверки налоговой отчетности с 3 лет до 9 месяцев по окончании налогового года и исключить ретроспективный риск в случае получения квалифицированного мнения, выданного российскими налоговыми органами, отмечают в компании.

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