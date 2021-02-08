Спецпроекты

«Россети ФСК ЕЭС» начала внедрение энергоэффективных технологий на ключевой подстанции Дальнего Востока

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Стартовала модернизация подстанции 500 кВ «Хабаровская», которая входит в тройку крупнейших центров питания Дальнего Востока. На объекте будет реализована инновационная система управления охлаждением трансформаторов. Ожидаемый эффект – снижение расхода электроэнергии на собственные нужды, в том числе на обогрев производственных помещений – на 75%.

Работы проводятся в рамках корпоративного проекта «Энергоэффективная подстанция», которому решением Минэнерго России присвоен статус национального проекта. Используются решения, созданные специалистами «Научно-технического центра Россети ФСК ЕЭС» (АО «НТЦ ФСК ЕЭС»).

На подстанции будет установлена интеллектуальная система частотного управления охлаждением одного из автотрансформаторов. Она позволяет сократить расход электроэнергии за счет плавного управления вентиляторами и маслонасосами на основе данных о состоянии оборудования и окружающей среды, поступающих в режиме онлайн. Тепло, выделяемое силовым оборудованием, будет использоваться на обогрев производственных помещений. Для этого на объекте будут реконструированы электробойлерные.

Также планируется внедрение системы мониторинга расхода электроэнергии, которая позволяет оперативно реагировать на случаи неоптимального энергопотребления и возможные нарушения в работе оборудования собственных нужд. Оно обеспечивает питание устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики и обогрева оборудования, а также систем жизнеобеспечения, связи и освещения.

Подстанция 500 кВ «Хабаровская» мощностью 1002 МВА – первый электросетевой объект Дальнего Востока, на котором внедряется комплекс инновационных энергоэффективных решений. Всего такие мероприятия проходят на 38 подстанциях 220-500 кВ.

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