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Технологии виртуальной и дополненной реальность как инструмент обучения энергетиков

ПО Бизнес Техника

21 сентября 2020 г. в рамках доклада о Реконструкции подстанции 110 кВ «Ладушкин» (центр питания одноименного городского округа Калининградской области) Тимур Берда, генеральный директор «Юнитера Лабс», представил руководству ПАО «Россети» платформу для обучения электротехнического персонала с применением сквозных технологий виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности, разработанную с учетом передовых достижений команды Московского энергетического института.

По мнению разработчика платформы оперативного управления, работниками «Оптимайзер», технологии VR и AR позволят существенным образом повысить качество подготовки и аттестаций персонал, а также будут способствовать достижению цели нулевого травматизма путем обучения корректного использования средств индивидуальной защиты.

Кроме того, команда «Юнитера Лабс» продемонстрировала мобильное приложение СОУР для смартфонов (на базе защищенной модели смартфона IP68), а также предварительные итоги пилотных проектов по распознаванию поведенческой активности персонала и по применению цифровых средств индивидуальной защиты в процессе оформления электронного наряда-допуска.

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Генеральный директор «Юнитера Лабс» Тимур Берда представил руководству ПАО «Россети» платформу для обучения электротехнического персонала с применением сквозных технологий виртуальной и дополненной реальности

В мероприятии приняли участие: Генеральный директор ПАО «Россети» П.А. Левинский, Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Л.А. Романовская, Председатель Совета директоров АО «Янтарьэнерго», Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» И.В. Маковский, Генеральный директор АО «Янтарьэнерго» А.М. Епифанов.

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