В России создается блокчейн-система для покупателей электроэнергии

«Янтарьэнергосбыт» создает систему для функционирования розничного рынка электрической энергии на базе блокчейн-технологий за 47,8 млн руб. Система позволит регистрироваться новым клиентам автоматически, заключать договоры энергоснабжения в электронном виде, а также обмениваться информацией с надзорными органами.

Блокчейн-система рынка электроэнергии

Крупнейшая энергосбытовая компания Калининградской области «Янтарьэнергосбыт», дочерняя структура «Россетей», создаст систему для оптимизации работы розничного рынка электрической энергии на базе блокчейн-технологий. Система позволит автоматически регистрироваться новым клиентам, заключать договоры энергоснабжения в электронном виде, а также обмениваться информацией с надзорными органами. Тендер на создание блокчейн-системы был размещен на сайте госзакупок 13 августа 2021 г.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 47,8 млн руб. Заявки принимаются до 30 августа, итоги планируется подвести 20 сентября. Система должна быть реализована на базе децентрализованной блокчейн-сети, обеспечивающей возможность размещения узлов этой сети у различных участников розничного рынка электрической энергии.

Дочерняя компания «Россетей» создает блокчейн-систему рынка электрической энергии

Система создается согласно дорожной карте, утвержденной приказом «Россетей» в феврале 2020 г., и соответствует стратегии «Концепции цифровой трансформации 2030» компании. Технологию планируется внедрить на территории Екатеринбурга и Калининградской области до 30 декабря 2022 г.

На момент публикации материала представители «Россетей» и «Янтарьэнергосбыта» не смогли ответить редакции на вопрос о планах внедрить данную технологию и в других регионах, а также о предполагаемом влиянии блокчейн-системы на потребителей.

Для чего создается система

Среди целей создания блокчейн-системы — исключение возможности манипулирования данными, разногласий между участниками рынка при расчете объема потребления электроэнергии, а также автоматическая оплата электроэнергии и оказанных услуг, следует из техзадания.

Система должна обеспечить сбор, передачу, хранение, проверку и обработку информации по показаниям приборов учета с применением технологии блокчейн, рассчитать стоимость за фактически потребленную электрическую энергию и выставить клиенту счет. Блокчейн-система будет также отслеживать транзакций по учету произведенной электроэнергии, ее продаже и потреблению и позволит анализировать объем потребления, начисления и оплаты электроэнергии.

Чем занимаются «Россети»



«Россети» — это оператор электрических сетей в России, одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов России. Компания включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, а также магистральную сетевую компанию. «Россети» реализуют программу инновационного развития на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г., а также концепцию «Цифровая трансформация – 2030». Они синхронизированы с нацпроектами «Цифровая экономика», «Повышение производительности труда и поддержка занятости», «Наука», а также «дорожными картами» национальной технологической инициативы «Энерджинет».

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Заявленные приоритеты инновационного развития «Россетей» — построение умных подстанций, активно-адаптивных сетей, обеспечение комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизация систем управления, внедрение новых технологий и материалов, а также инновации в области управления. Среди ключевых проектов цифровизации — использование технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, блокчейна, интернета вещей, роботехники, беспилотной авиации, а также виртуальной реальности.

В феврале 2021 г. CNews писал о планах дочерней компании «Россетей», «Федеральной сетевой компании единой энергетической системы» отказаться от системы электронного документооборота (СЭД) на основе зарубежного продукта в пользу отечественного решения. На тот момент СЭД госзаказчика строилась на Documentum (американская разработка) версии 7.2. Конкретный российский вендор тогда не упоминался.