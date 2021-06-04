В Чите запущена система «Электронный проездной»

Система оплаты проезда «Электронный проездной» начала действовать на маршрутах читинского МП «Троллейбусное управление». Система позволяет оплачивать проезд транспортными картами, бесконтактными банковскими картами, а также мобильными устройствами, поддерживающими Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Планируется, что к электронной системе оплаты проезда в течение года будут подключены все виды общественного транспорта Читы.

Проект реализован Муниципальным предприятием городского округа «Город Чита» «Троллейбусное управление», при поддержке Администрации города Читы и Забайкальского края, совместно с технологическим партнером ЗАО «Золотая Корона» – разработчиком системы «Электронный проездной».

Транспортные средства с возможностью безналичной оплаты будут обозначены специальными наклейками. Для оплаты проезда пассажиру достаточно приложить карту или мобильное устройство к терминалу, который находится у водителя или установлен в салоне транспортного средства. Вводить ПИН-код при оплате не нужно.

Для пассажиров, оплачивающих проезд с помощью банковских и транспортных карт, чек можно получить в электронном виде в личном кабинете на сайте t-karta.ru и в мобильном приложении «Транспортная карта», доступном для пользователей iOS и Android.

На текущий момент оплату проезда по банковским картам принимают 92 троллейбуса и 73 автобуса МП «Троллейбусное управление», ежедневно работающие на линии. В ближайшие выходные для жителей города Читы и Забайкальского края станет доступен и новый способ оплаты – по транспортным картам, которые будут приниматься пока только в троллейбусах. В дальнейшем планируется подключение к системе «Электронный проездной» муниципальных автобусов, а также других коммерческих перевозчиков города Читы и Забайкальского края.

При оплате проезда по транспортным картам предусмотрены скидки от действующего тарифа в зависимости от количества поездок в течение календарного месяца (с 1-го по 30/31-е число):

с 1 по 40 поездку скидка в размере 1 руб. с каждой поездки;

с 41 по 60 поездку скидка в размере 2 руб. с каждой поездки;

с 61 поездки скидка в размере 3 руб. с каждой поездки.

Пополнить транспортные карты можно будет в пунктах Федеральной Системы «Город» и отделениях Сбербанка, через устройства самообслуживания и интернет-банкинг «Сбербанк Онлайн», а также в ближайшем будущем откроется возможность пополнять через мобильное приложение «Транспортная карта».

«Персоналом перевозчиков уже с первых дней использования системы «Электронный проездной» отмечается более быстрая работа оборудования при оплате проезда. Обновление системы оплаты проезда позволит значительно увеличить удобство пользования пассажирским транспортом, а также сделать транспортную отрасль более прозрачной», - сказал Денис Ишенин, директор Муниципальным предприятием городского округа «Город Чита» «Троллейбусное управление».