Разделы

Техника
|

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж смартфона Redmi Note 14S

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Redmi Note 14S, который дополнит серию Redmi 14. Стоимость новинки составит от 25 990 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Смартфон получил систему камер с искусственным интеллектом. Сердце системы — основная камера на 200 мегапикселей с оптической стабилизацией. Redmi Note 14S также имеет 8-мегапиксельную широкоугольную камеру и макрообъектив на 2 мегапикселя. Для любителей селфи предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера.

В смартфоне есть 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц и разрешением 2400x1080. Смартфон поддерживает формат HDR 10. Любители музыки и аудиоконтента могут выбрать любой вариант прослушивания на свой вкус: с помощью беспроводных наушников или проводных, подключаемых через специальный разъем.

mvi1.jpg

М.Видео-Эльдорадо
«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж смартфона Redmi Note 14S

Смартфон Redmi Note 14S выполнен на базе процессора MediaTek Helio G99-Ultra, который изготавливается по 6-нанометровому техпроцессу.

За защиту смартфона от царапин и падений в новинке отвечает стекло Corning Gorilla Glass 5. Redmi Note 14S предлагает функцию распознавания лица и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Смартфон сертифицирован по стандарту IP54, что говорит о его устойчивости к пыли и брызгам воды.

Redmi Note 14S оснащен аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки HyperСharge на 67 Вт.

Redmi Note 14S будет доступен в трех цветах: «Полуночный черный», «Перламутровый фиолетовый» и «Океанический синий».

Цена в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: 12 ГБ + 512 ГБ — 33 990 руб; 8 ГБ+ 256 ГБ — 28 990 руб; 8 ГБ + 128 ГБ — 25 990 руб. При покупке устройства с 17 апреля по 11 мая 2025 г. будет действовать скидка 3000 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России начались официальные продажи нового дешевого смартфона Xiaomi с огромным экраном и камерой на 200 МП

В США взорвался корпус завода по производству ракетных двигателей

Microsoft выпустила два обновления Windows, полностью ломающие систему и отправляющие ее в «синий экран смерти»

В США уничтожают крайне важный бесплатный онлайн-госсервис. Конкуренты из частного сектора потратили миллионы, чтобы он никогда не заработал

Россияне хотят, чтобы ИИ проходил за них собеседование при устройстве на работу. Рекрутеры против

Власти задумали ограничить параллельный импорт. Приказ уже готов

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153