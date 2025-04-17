«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж смартфона Redmi Note 14S

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Redmi Note 14S, который дополнит серию Redmi 14. Стоимость новинки составит от 25 990 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Смартфон получил систему камер с искусственным интеллектом. Сердце системы — основная камера на 200 мегапикселей с оптической стабилизацией. Redmi Note 14S также имеет 8-мегапиксельную широкоугольную камеру и макрообъектив на 2 мегапикселя. Для любителей селфи предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера.

В смартфоне есть 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц и разрешением 2400x1080. Смартфон поддерживает формат HDR 10. Любители музыки и аудиоконтента могут выбрать любой вариант прослушивания на свой вкус: с помощью беспроводных наушников или проводных, подключаемых через специальный разъем.

М.Видео-Эльдорадо М.Видео-Эльдорадо » объявляет старт продаж смартфона Redmi Note 14S

Смартфон Redmi Note 14S выполнен на базе процессора MediaTek Helio G99-Ultra, который изготавливается по 6-нанометровому техпроцессу.

За защиту смартфона от царапин и падений в новинке отвечает стекло Corning Gorilla Glass 5. Redmi Note 14S предлагает функцию распознавания лица и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Смартфон сертифицирован по стандарту IP54, что говорит о его устойчивости к пыли и брызгам воды.

Redmi Note 14S оснащен аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки HyperСharge на 67 Вт.

Redmi Note 14S будет доступен в трех цветах: «Полуночный черный», «Перламутровый фиолетовый» и «Океанический синий».

Цена в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: 12 ГБ + 512 ГБ — 33 990 руб; 8 ГБ+ 256 ГБ — 28 990 руб; 8 ГБ + 128 ГБ — 25 990 руб. При покупке устройства с 17 апреля по 11 мая 2025 г. будет действовать скидка 3000 руб.