Альянс в сфере ИИ провел аккредитацию первых вузовских программ в области ИИ

Высшая школа экономики, Университет ИТМО и Уральский федеральный университет стали первыми российскими вузами, программы которых прошли профессионально-общественную аккредитацию Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Их программы бакалавриата, магистратуры и дополнительного профессионального образования в области анализа данных получили положительное заключение экспертной комиссии альянса.

Главная цель проводимой альянсом профессионально-общественной аккредитации — повышение качества подготовки кадров в области ИИ, повышение их конкурентоспособности на российском и международном рынках труда и усиление связи образовательных программ с реальной экономикой и бизнес-сообществом.

Основные критерии оценки — участие работодателей в реализации образовательных программ, наличие необходимой квалификации у преподавателей, обеспеченность техническими ресурсами и соответствие компетенций выпускников требованиям работодателей.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Профессионально-общественная аккредитация от Альянса в сфере ИИ – это определенный знак качества для вуза, свидетельство того, что его образовательные программы соответствуют не только профессиональным стандартам в сфере ИИ, но и реальным бизнес-потребностям работодателей. Такая аккредитация — это эффективный инструмент независимой оценки вузовских программ и их маркетинга. Уверен, что количество вузов, прошедших аккредитацию, будет расширяться и это положительно скажется и на рынке образования, и на рынке труда дата-сайентистов, и в конечном счете на скорости развития ИИ в России. Поздравляю первых участников с прохождением профессионально-общественной аккредитации своих программ».

Андрей Белевцев, директор дирекции по цифровой трансформации «Газпром нефть», сказал: «Компании альянса заинтересованы в развитии человеческого капитала в сфере искусственного интеллекта в России. Аккредитация программ позволит повысить уровень дисциплин по ИИ и на выходе получить высококвалифицированных специалистов, которые смогут создавать и внедрять технологии на базе ИИ в компаниях альянса и других технологических компаниях страны».

10 простых шагов: как эффективно внедрить ИИ в бизнес Искусственный интеллект

Никита Анисимов, ректор НИУ ВШЭ, отметил: «Подготовка классных специалистов в области искусственного интеллекта является стратегической задачей для обеспечения технологического развития России. Образовательные программы факультета компьютерных наук и других подразделений Высшей школы экономики помогают решить эту задачу, удовлетворить этот спрос. Независимая профессионально-общественная аккредитация от Альянса в сфере искусственного интеллекта подтверждает высокое качество наших образовательных программ, безусловно для нас это важный сигнал того, что бизнес дает высокую оценку нашей работе и опирается на нашу экспертизу. Высшая школа экономики готова транслировать свой опыт в другие российские вузы и создавать на своей площадке среду для профессионального общения преподавателей, это очень важное направление нашей деятельности».

В 2021 г. Министерство науки и высшего образования России предоставило альянсу право проводить профессионально-общественную аккредитацию программ высшего и дополнительного профессионального образования для специалистов в сфере ИИ. Аккредитация проводится на основе разработанной экспертами альянса базовой модели профессий и компетенций. Любой вуз России может по своей инициативе пройти аккредитацию своих программ в области ИИ.

Альянс в сфере искусственного интеллекта объединяет российские технологические компании для совместного развития их компетенций и ускоренного внедрения ИИ в образовании, научных исследованиях и в практической деятельности бизнеса. Компании — участницы альянса — «Сбер», «Газпром нефть», «Яндекс», VK, МТС и РФПИ.