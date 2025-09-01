Высшая школа экономики запустила официальный канал университета в Мах

С 1 сентября 2025 г. канал НИУ ВШЭ доступен для всех пользователей национального мессенджера Мах. В официальном канале НИУ ВШЭ в Мах будут публиковаться новости о жизни университета, исследованиях, проектах и достижениях, а также истории студентов, выпускников, ученых. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Первая страница Высшей школы экономики в соцсетях появилась в 2011 г. на платформе «ВКонтакте». Сейчас флагманское сообщество университета насчитывает более 133 тыс. участников, а в целом онлайн-сообщества Вышки объединяют свыше 400 тыс. подписчиков в различных соцсетях и мессенджерах.

Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов отмечает, что появление национального мессенджера Мах — знаковое событие как для российской ИТ-отрасли, так и для всех граждан.

«Max — это российский сервис, он разработан с использованием российских технологий, российскими разработчиками, хранит все данные внутри нашей страны, а значит, он безопасен для наших граждан и организаций. Мессенджер планирует стать передовым многофункциональным ресурсом, который позволит пользователям решать самые разные задачи — от общения с друзьями, коллегами и родными до управления бизнесом. Для нашего университета естественно быть в числе первых активных пользователей национального мессенджера, и, конечно, мы готовы будем к расширению сценариев использования Max по мере развития его функционала», – сказал Никита Анисимов.