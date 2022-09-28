Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Техника
|

VK объявила о продаже My.Games

VK сообщила о завершении многоэтапной процедуры выбора покупателя игрового направления и объявила о продаже 100% компании My.Games Александру Чачава, управляющему партнеру Leta Capital. Сделка включает все активы My.Games, в том числе принадлежащие компании студии и игровые продукты.

Стоимость сделки составила $642 млн. Сооснователь My.Games Владимир Никольский покидает VK и продолжит развивать My.Games.

VK продолжит развивать собственные игровые сервисы под брендом VK Play. VK Play — российская игровая площадка, запущенная в апреле 2022 г. Она объединяет все игровые развлечения в одном месте: каталог игр, облачный гейминг, стриминговую платформу VK Play Live, турнирную платформу и новостное медиа. Руководителем VK Play станет Василий Магурян, более восьми лет руководивший игровым направлением VK.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Москве запускается производство грузовых электрокаров с российской электроникой

Технопарки в сфере электроники получат от властей миллиарды рублей

Softline купила крупного партнера Microsoft

Как «Яндекс» и Сбербанк делили «Яндекс.Маркет» и подбрасывали монетку

Знаменитый российский производитель серверов и СХД увеличит их выпуск в 3 раза

Акционеры Positive Technologies заработают на бирже свыше 3 миллиардов

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие электрические зубные щетки для детей: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы со станцией самоочистки: выбор ZOOM

Лучшие недорогие гарнитуры для ПК: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Климатическое вторжение против потепления: ученые хотят заморозить полюса Земли

Шутка над беспилотными автомобилями выявила у машин серьезные проблемы

Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября