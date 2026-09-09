Nebius (бывшая Yandex) стала предпочтительным партнером по инфраструктуре суверенного ИИ компании Palantir, разработчика ИИ для ЦРУ и Пентагона. Клиенты Palantir смогут использовать инфраструктуру Nebius для запуска ИИ-моделей, сохраняя полный контроль ресурсами и моделями.

Партнерство Nebius и Palantir

Компании Palantir и Nebius объявили о стратегическом партнерстве. Коммерческие клиенты Palantir получат доступ к облачной платформе и вычислительной инфраструктуре Nebius, созданной для задач искусственного интеллекта (ИИ).

В заявлении сторон говорится, что Palantir выбрала Nebius своим предпочтительным партнером по инфраструктуре суверенного ИИ.

По завершении этапа интеграции вычислительные ресурсы и конечные точки для интерфейса Nebius будут размещены внутри корпоративного сектора Palantir. Это позволит клиентам Palantir использовать облачную инфраструктуру и ресурсы Nebius для запуска моделей, сохраняя при этом полный контроль над вычислительными мощностями, данными и самими моделями.

Фото: Kremlin.ru Компания Аркадия Воложа Nebius стала предпочтительным партнером по инфраструктуре суверенного ИИ компании Palantir, разработчика ИИ для ЦРУ и Пентагона, используемого ВСУ

Компании также будут совместно работать над ускорением развертывания новых вычислительных мощностей для обслуживания клиентов Palantir, в том числе за счет использования модульных центров обработки данных (ЦОД) на площадках, где уже имеется необходимая энергетическая инфраструктура.

Интеграция инфраструктуры Nebius в контур Palantir открывает такие возможности для коммерческих организаций, у которых ранее не было решения для суверенного запуска собственных моделей на доверенной инфраструктуры.

Клиенты Palantir, соответствующие установленным критериям, смогут развертывать открытые модели на инфраструктуре Nebius и непрерывно адаптировать их под свои конкретные задачи, используя собственные данные.

Это дает организациям возможность создавать системы ИИ, превосходящие по эффективности универсальные закрытые модели в рамках специфических сценариев использования, сохраняя при этом полный контроль как над данными, так и над итоговой моделью.

Сотрудничество Palantir с Пентагоном, ЦРУ и ВСУ

Компания Palantir создана в 2003 г. группой выходцев из платежной системы PayPal во главе с инвестором Питером Тилем (Peter Andreas Thiel).

Компания начинала свою работу при поддержке венчурного фонда ЦРУ In-Q-Tel, вложившего в проект $300 млн. ЦРУ стала первым заказчиком компании.

Palantir создал платформы для аналитики данных в сфере разведки, контртерроризма и обороны, которая используется Пентагоном и странами НАТО.

Для использования в госорганах компания создала продукт Gotham.

Palantir также сотрудничает с Вооруженными силами Украины (ВСУ) - как напрямую, так и через страны НАТО.

Также компания создала продукт для коммерческого сектора - Palantir Foundry и Palantir Air, которые используются банками, фармацевтическими компаниями, авиакомпаниями и автоконцернами.

Как утверждают в Palantir, компания придерживается принципа, согласно которому ИИ должен служить организации, а не управлять ею.

Операционная система Palantir для ИИ (Soverereign AI Operating System), созданная на базе технологии AIP, Ontology, Foudry и Appolo, обеспечивает уровень авторизации и изоляции. Это позволяет организациями обучать модели на собственных закрытых данных и сохранять контроль над вычислительными ресурсами, моделями, данными и конкурентными преимуществами, которые обеспечивают эти модели.

Как Nebius отделился от «Яндекса»

Компания Nebius зарегистрирована в Голландии и изначально называлась Yandex. Исторически компания владела российским «Яндексом».

В 2024 г. Yandex продал «Яндекс» консорциуму российских инвесторов за 475 млрд руб. У Yandex остался ряд стартапов, включая стартап в области генеративного ИИ Nebius AI, в честь которого и была переименована компания.

Nebius решила сконцентрироваться на строительстве ЦОД для ИИ в Европе, Великобритании и США. Основатель «Яндекса» Аркадий Волож вернулся к руководству Nebius, он же является основным владельцем компании.

Компания привлекла инвестиции от Nvidia, фондов Accel и Orbis Investments. Также компания активно размещает облигации - в августе 2026 г. были размещены конвертиуремые облигации на общую сумму $5 млрд.

В 2025 г. Microsoft заключила контракт с Nebius на предоставление вычислительных мощностей для ИИ на сумму $19,4 млрд. В том же году корпорация Meta* (владелец Facebook*, Instagram* и WhatsApp*, признана в России экстремистской) заключила с Nebius контракт на $3 млрд. В 2026 г. Meta* заключила еще один контракт с Nebius на сумму до $27 млрд.