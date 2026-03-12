Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы Техника
|

Nvidia вложит $2 миллиарда в создателя «Яндекса»

Компания Nebius (бывшая Yandex) и корпорация Nvidia договорились о стратегическом партнерстве с цель развития облачных технологий для искусственного интеллекта. В рамках партнерства Nvidia приобретет варранты на покупку акций Nebius на сумму $2 млрд.

Партнерство между Nebius и Nvidia

Компания Nebius (бывшая Yandex) объявила о заключении партнерства с американским производителем чипов Nvidia с целью развертывания облачных решений следующего поколения для рынка искусственного интеллекта (ИИ). В рамках партнерства Nvidia вложит $2 млрд в Nebius.

Партнерства будут охватывать широкий спектр решений: от продуктов, изначально созданных для ИИ, до корпоративных решений. Также партнерство будет охватывать весь технологический стек ИИ: от архитектуры фабрик ИИ до производственного ПО, позволяя Nebius ускорить создание своей облачной платформы ИИ.

Кроме того, Nvidia поможет Nebius развернуть более к 2030 г. ЦОДы (центры обработки данных) мощностью до 5 ГВт. Nvidia поможет осуществить ранее внедрение своей вычислительной платформы.

Покупка Nvidia варрантов на покупку акций Nebius

В рамках соглашения Nebius проведет частное размещение варрантов (опционов с возможностью продажи на бирже) на покупку своих акций класса «А» (один голос на одну акцию). Общая сумма размещения составит $2 млрд, ценные бумаги будут выкуплены Nvidia. Один варрант даст возможность приобрести одну акцию Nebius класса «А» по цене $0,0001.

y6.jpg

Фото: Kremlin.ru
Компания Аркадия Воложа Nebius (бывший - Yandex) договорилась c Nvidia о стратегическом партнерстве в развитии облачных технологий для ИИ

Всего будут проданы варранты на покупку 21 млн акций Nebius класса «А» (8,5% от общего числа акций). В случае исполнения варранта акции Nebius будут передаваться из казначейских акций или будут выпущены в ходе допэпмиссии. Средства от размещения Nebius будет использовать для строительства новых ЦОД и развития своего облачного решения Fuul-Stack AI Cloud. Варранты могут быть использованы Nvidia в любое время, при этом в течение шести месяцев после размещения Nvidia не сможет продавать или закладывать их без согласия Nebius.

Направления сотрудничества между Nvidia и Nebius

Сотрудничество сторон охватит следующие направления. Во-первых, проектирование и поддержка фабрик ИИ, включая доступ к проектным материалам партнеров, процессы проверки и утверждения проектов, ранние образцы и поддержку системного ПО, поддержку запуска и регулярные бизнес-технические обзоры с партнерами по системам.

Второе направление - вывод данных: создание стека для вывода данных и агентного ИИ для разработчиков и предприятий с использованием програмнных технологий Ndivia, оптимизацией моделей и библиотек. Следующее направление - развертывание инфраструктуры ИИ: речь идет о развертывании нескольких поколений инфраструктуры Nvidia на платформе Nebius за счет раннего внедрения вычислительных архитектур Nvidia, включая платформу Nvidia Rubin. Процессоры Nvidia Vera и системы хранения данных Nvidia BleuField.

Кроме того, предполагается осуществить совместное управление парком оборудования: оптимизацию общего состояния парка оборудования Nebius за счет внедрения решений Nvidia для мониторинга состояния графических процессоров и рекомендаций по ПО.

«Искусственный интеллект находится на новом переломном этапе – агентный ИИ, который стимулиурет невероятный спрос на вычислительные ресурсы и ускоряет развитие инфраструктуры, - заявил основатель и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang). – Nebius создает облако ИИ, разработанное для агентной эры, полностью интегрированное от кремния до ПО и работающего на базе вычислительных ресурсов следующего поколения Nvidia. Вместе мы масштабируем облако, чтобы удовлетворить растущий глобальный спрос на интеллектуальные решения».

«Nebius с самого начала создавался для ИИ - не как адаптированный из облака общего назначения, а как решение, отвечающее реальным потребностям разработчиков, - заявил основатель и гендиректор Nebius Аркадий Волож: - Теперь: с Nvidia, мы расширяем это на весь стек - от фабрик ИИ гигаватного масштаба до вывода и ПО – создавая одно из первый и крупнейших облаков для всех разработчиков ИИ по всему миру».

Как Yandex превратился в Nebius

Nebius зарегистрирована в Голландии и изначально называлась Yandex. Компания была владельцем российского «Яндекс». В 2011 г. компания провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq. Основателем, основным владельцем и главой компании был Аркадий Волож.

В 2022 г. администрация Nasdaq приостановила торги акциями Yandex. В 2024 г. Yandex продал свои российские активы, объединенные в МКПАО «Яндекс», группе российских инвесторов за 475 млрд руб. Покупателем выступил ЗПИФ «Консорциум.Первый».

ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета
ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета цифровизация

В настоящее время доли консорциума распределены между структурами группы «Итенррос» Владимира Потанина, структурами основного владельца нефтянной компании «Лукойл» Вагита Алекперова, основателем Leta-IT Company Александром Чачавой, гендиректором специализированного депозитария «Инфинитум» Павлом Прассом и «Фондом Менеджеров», представляющим интересы топ-менеджеров «Яндекса».

У Yandex остались ряд старт-апов: Nebius AI (графические вычисления в ИИ), Toloka (генеративный ИИ), разработчик беспилотного транспорта Andrive, образовательная платформа TripleTen. Компания была переименована в Nebius. Аркадий Волож вернулся к ее руководству. Nasdaq возобновила торги акциями компании.

Как Nebius привлекает инвестиции

Nebius стала разворачивать ЦОД для ИИ на базе оборудования Nvidia в США, Великобритании и Франции. В 2024 г. Nvidia привлекла $700 млн от ряда инвесторов, включая Nvidia и инвестиционных фондов Accel и Orbis Investments. Весной 2025 г. контрольный пакет Toloka была продан консорциуму фондов Bezos Expeditions миллиардера Джеффа Безоса (Jeff Bezos) и технического директора Shopify Михаила Парахина.

Затем Nebius договорилась с Uber о совместных инвестициях в Avdrive на сумму $375 млн. В 2025 г. Nebius заключила контракты с корпорациями Microsoft и Meta (владеет Facebook, WhatsApp и Instagram, признана в России экстремистской)на предоставление вычислительных мощностей для ИИ. Суммы контрактов составили $17,4 млрд и $3 млрд соответственно.

Для реализации контракта с Microsoft Nebius выпустила дополнительные акции на сумму $1,15 млрд и облигации на общую сумму $1,16 млрд. В 2026 г. Nebius договорилась о покупке поставщика решений для агентного ИИ Tavily.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей

Приложение «Телега», позволяющее обходить блокировку Telegram, получило 200 миллионов и внесло в свой устав странный пункт про VK

Почему open source требует стратегии и какой она должна быть

Российский пионер распознавания речи вложит 200 миллионов в ИИ-фабрику на базе Nvidia H200. Эти процессоры запрещали в Китае

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

В России рынок гражданских БПЛА рухнул на треть

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837