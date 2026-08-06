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Nebius N.V. Nebius GPU

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.08.2026 Создатель «Яндекса» привлек $775 млн под залог GPU и контрактов 1
06.05.2026 Создатели «Яндекса» потратят $740 млн на разработчика критически важных решений для ИИ 1
04.12.2024 Создатель «Яндекса» получил $700 млн от Nvidia и других инвесторов из США 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Nebius N.V. и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4103 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 86 1
Yandex - Яндекс 9391 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478282, в очереди разбора - 724326.
Создано именных указателей - 202572.
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