Андрей Кузяев приобрел 16,3% акций «ЭР-Телеком» у миноритариев

«ЭР-Телеком холдинг» (торговые марки «Дом.ru» и «Дом.ru Бизнес») сообщил об изменении акционерной структуры.

PFIG Overseas Invest Holding Limited, представляющая интересы Андрея Кузяева, увеличила долю участия в «ЭР-Телеком холдинг лимитед» (материнская компания «ЭР-Телеком холдинг»).

Компания приобрела 16,3% акций «ЭР-Телеком» у Dehus Dolmen Nominees Limited (представляет интересы инвестиционного Фонда Baring Vostok) и Enforta B.V.

В результате сделки доля PFIG Overseas Invest Holding Limited в «ЭР-Телеком» увеличилась с 70,99% до 87,29%.

Андрей Кузяев, президент «ЭР-Телеком холдинг», отметил: «Сделка соответствует нашим стратегическим целям по созданию ведущего независимого телеком-оператора России. Мы благодарны нашим партнерам из Фонда Baring Vostok за многолетнее плодотворное сотрудничество!».

Старший партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева сказала: «Мы очень рады, что были партнерами «ЭР-Телеком» в период быстрого роста и становления компании как лидирующего телеком-оператора национального масштаба. Уникальная команда, предпринимательский талант и стратегическое видение основного акционера, а также отличное продуктовое предложение помогут бизнесу продолжать расти и предлагать новые креативные и инновационные решения для клиентов».