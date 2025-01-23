Более 60% компаний столкнулись с прямыми финансовыми потерями из-за сбоев по итогам 2024 года

Сбои в работе ИТ-систем стали одной из ключевых проблем российского бизнеса в прошлом году. Аналитики компании «Монк Диджитал Лаб», специализирующейся на корпоративном ИТ-мониторинге, провели комплексное исследование сбоев в российских компаниях по итогам 2024 г. По данным экспертов, общее количество сбоев в работе информационных систем и оборудования российских предприятий в различных отраслях выросло в 2024 г. на 22% по сравнению с 2023 г. Необходимо отметить, что с серьезными инцидентами, затрагивающими критически важные сервисы и влияющими на ключевые бизнес-процессы, столкнулись 93% организаций. Об этом CNews сообщили представители компании «Монк Диджитал Лаб».

Наиболее пострадавшими отраслями, где было выявлено наибольшее количество сбоев стали телеком-сфера (26% от общего количества сбоев), ритейл (22%) и производственная отрасль (17%). Сбои в остальных отраслях занимают 35% от общего числа инцидентов. Телеком, ритейл и производственная сфера являются одними из важнейших отраслей в российской экономике, и сбои в этих индустриях могут иметь крайне негативные последствия. Сбои в ИТ-системах телеком-компаний могут привести к проблемам со связью у многих организаций, навредив бизнесу. Сбои в ритейле напрямую влияют на доступность товаров для потребителей. Сбои на промышленных предприятиях приводят к остановке производственных линий и в дальнейшем к экономическим сложностям.

В своем исследовании эксперты «Монк Диджитал Лаб» подчеркивают, что основной причиной роста сбоев по-прежнему является использование устаревшего оборудования и ПО без должной поддержки и обновлений. Именно по этой причине произошло около 20% зарегистрированных инцидентов. Уход зарубежных вендоров с российского рынка оставил российские компании без регулярных апдейтов и технической помощи, а попытки заменить иностранные продукты самописными инструментами или непроверенными системами создали много новых проблем.

Аналитики «Монк Диджитал Лаб» смогли также определить отрасли, в которых рост числа сбоев в 2024 г. был наиболее существенным. В исследовании указано, что количество сбоев в финансовой отрасли в 2024 г. увеличилось на 36% по сравнению с 2023 г., что является на данный момент рекордным показателем на рынке. Количество сбоев в 2024 г. в энергетической сфере выросло на 18%, а в логистической отрасли на 14%. Рост сбоев тесно связан с отсутствием технической поддержки зарубежных решений и недостаточным тестированием внедряемых продуктов.

В рамках проведения исследования экспертам «Монк Диджитал Лаб» удалось выявить, что средняя продолжительность простоя в российских компаниях в 2024 г составила четыре часа. Эксперты также определили, что средняя длительность простоя в 2024 г. выросла на 20% по сравнению с 2023 г. Рост продолжительности сбоев связан с тем, что устранение проблем без внешней поддержки или при недостатке квалифицированного персонала требует больше времени.

Длительные простои могут привести к серьезным последствиям для бизнеса. В рамках исследования компании обозначены основные последствия, с которыми столкнулся российский бизнес в прошлом году. По результатам опросов, среди главных последствий сбоев 65% организаций отметили потерю доверия со стороны потребителей, 57% сообщили об ущербе для репутации бренда, а около 60% компаний зафиксировали прямые финансовые потери. В денежном выражении один значимый инцидент простоя обошелся российским организациям в среднем в 2 млн руб.

В исследовании также есть аналитика, связанная со степенью тяжести сбоев. Тяжелые сбои, приводящие к длительному параличу всех ключевых систем составили 12% всех случаев. Серьезными признаны 28% инцидентов, ощутимыми 36%, а незначительными порядка 24%. Таким образом, более половины сбоев (тяжелые, серьезные, ощутимые) значительно влияли на деятельность компаний, вынуждая их срочно принимать меры.