Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

Половина ИБ-специалистов сталкивались со сложностями при использовании решений от разных вендоров

Большинство компаний (72%) в мире используют защитные решения как минимум от двух разных вендоров. Такие результаты показало исследование «Лаборатории Касперского», в ходе которого было опрошено 850 профессионалов в области кибербезопасности в разных странах. Однако у мультивендорного подхода есть недостатки: более половины (53%) ИБ-специалистов отметили, что им сложно управлять инструментами от разных производителей. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Почти половина опрошенных (43%), которые испытывают трудности, считают, что система безопасности в их компании слишком сложна с точки зрения технологического стека. Это распространенная ситуация, когда используются защитные решения сразу нескольких вендоров: у каждого из них свой интерфейс управления и требования к эксплуатации.

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?
Цифровизация

Примерно столько же (42%) специалистов сталкивались с перерасходом бюджета из-за использования продуктов со схожей функциональностью. Кроме того, 41% экспертов сообщили, что у них не получается эффективно автоматизировать процессы из-за отсутствия бесшовной интеграции защитных инструментов. В результате требуется ручное вмешательство, а это увеличивает вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором. Более трети (39%) отметили, что данные об угрозах, полученные от разных вендоров, часто не коррелируют между собой.

«У мультивендорного подхода есть преимущества, включая уменьшение рисков. Часто это требование регуляторов. Однако при внедрении решений для киберзащиты необходимо стратегическое планирование. Постоянное и неконтролируемое усложнение системы безопасности в организации может снижать эффективность работы ИБ-службы и способствовать появлению слепых зон, которые затрудняют обнаружение киберугроз и своевременное реагирование на инциденты. Ответом на необходимость быть готовым к масштабированию системы безопасности может стать платформенный подход, который обеспечит должный уровень киберзащиты и поможет бесшовно внедрять необходимые решения по мере развития бизнеса компании», — сказала Анна Кулашова, вице-президент по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Станкевич, Positive Technologies: Мы развиваем эмуляционную технологию для борьбы со сложным вредоносным ПО

Softline доплатит 799 миллионов за консолидацию ИБ-компании

Российские службы каталогов 2025

Налоговая дисквалифицировала гендиректора «дочек» знаменитой российской ИБ-компании

Цифровой контроль строительства: как российские компании задают новый стандарт цифровой стройки

Из-за отсутствия финансирования закрылся российский государственный антивирусный сканер

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще