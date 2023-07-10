В России создают первую в стране платформу кибербезопасности транспортных средств

ФГУП «НАМИ», АО «ГЛОНАСС» и «Лаборатория Касперского» совместно разрабатывают первую в России облачную платформу кибербезопасности подключенных транспортных средств. Прототип решения компании продемонстрировали на базе испытательного стенда «Лабриг», комплекса электронных систем реального транспортного средства. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

«Взрывной рост доли подключенных и высокоавтоматизированных автомобилей за минувшие пять лет привел к двукратному росту кибератак и взломов систем управления транспортными средствами. Создаваемая платформа федерального уровня позволит защитить данные владельцев личных и коммерческих автомобилей в России, повысить безопасность пассажирского и грузового транспорта за счет своевременного обнаружения кибератак и исключения таких существующих угроз для современных машин, как удаленная блокировка транспортных средств, перехват управления во время движения, подмена информации и обновление программного обеспечения без уведомления водителей», — сказал Федор Назаров, генеральный директор ФГУП «НАМИ».

Платформа кибербезопасности также предоставляет мониторинг бесконтрольного на сегодняшний день трансграничного обмена данными подключенных транспортных средств. Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич отметил, что совместная работа с ФГУП «НАМИ» и «Лабораторией Касперского» позволит внедрить в России передовые решения мирового уровня в части автомобильной кибербезопасности. Платформа предполагает два класса решения — облачное и локальное, ориентированное на российских автопроизводителей с повышенными требованиями к конфиденциальности.

«Инфраструктура госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечивает в рамках проекта доверенную среду и единую шину информационного взаимодействия между автомобилями и телематическими платформами, передачу этих данных в российской юрисдикции в некорректируемом виде. Автомобиль с TCU российской разработки в отличие от иностранных аналогов подключен к сети связи АО «ГЛОНАСС», — сказал Алексей Райкевич. — Такой подход исключает ситуацию, когда автовладельцы оказываются просто не в курсе того, что их машины в постоянном режиме передают поток данных за пределы России или получают ложные команды в онлайн-режиме. Весь процесс обмена информацией с автомобилями будет зафиксирован. Платформа убережет миллионы пользователей автотранспорта от преднамеренных атак, хакерского перехвата управления машинами, в результате которых могут быть заблокированы дороги и города, нанесен ущерб людям и государству». Реализация платформы предполагает запуск государственного центра обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на транспортные средства — Vehicle Security Operation Center (VSOC). Он позволит оперативно уведомлять об атаках, предоставлять информацию для реагирования на инциденты в масштабах организаций, автопроизводителей и страны в целом».

«В транспортной сфере активно используются инновационные технологии, и вопросы кибербезопасности становятся особенно актуальными. По прогнозам аналитиков, объем рынка подключенных автомобилей увеличится в несколько раз в ближайшие пять лет. Хочу отметить, что наши партнеры серьезно и вдумчиво относятся к теме информационной безопасности в автопроме. Мы ведем активную совместную работу над тем, чтобы «умные» автомобили были действительно безопасными. Для этого мы делимся опытом и знаниями, накопленными за более чем 25 лет в деле борьбы с киберугрозами, и предлагаем автомобильной индустрии инструменты для построения эффективных, удобных и безопасных решений на протяжении всего жизненного цикла автомобиля», — отметила Анна Кулашова, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.

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ФГУП «НАМИ», АО «ГЛОНАСС» и «Лаборатория Касперского» подпишут соглашение о создании и масштабировании платформы кибербезопасности подключенных транспортных средств.

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Для испытаний бортового программного обеспечения, комплекса электрических и электроннных систем автомобиля в НАМИ разработана серия испытательных стендов «Лабриг» (от LabRig — лабораторная оснастка). Стенд представляет собой конструкцию из алюминиевого профиля с установленными функционирующими электрическими и электронными компонентами реального транспортного средства: от бортового компьютера до электроприводов регулировок сидений. Гибкая конфигурация стенда позволяет адаптировать его для имитации различных автомобилей. Открытая компоновка обеспечивает легкий доступ к размещению всех компонентов, позволяет оперативно производить интеграцию новых блоков, тестировать компоненты различных систем, оптимизировать функциональную часть и общую себестоимость разрабатываемого транспортного средства.