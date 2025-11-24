Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кибербезопасность VSOC Vehicle Security Operation Center обнаружение, предупреждение и ликвидация последствий компьютерных атак на транспортные средства
- Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System
- V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов
- Беспилотный автомобиль - Автопилот
- V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything
- B2V - Brain-to-Vehicle - Технология телепатического управления автомобилем
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|ГЛОНАСС АО 240 3
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5256 1
|ГосИнформСистемы 154 3
|Райкевич Алексей 113 2
|Назаров Федор 3 1
|Иванюк Вячеслав 14 1
|Педанов Владимир 3 1
|Кулашова Анна 60 1
|Россия - РФ - Российская федерация 156092 3
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14466 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401948, в очереди разбора - 733135.
Создано именных указателей - 186120.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.