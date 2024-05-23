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Fplus и «Лаборатория Касперского» договорились о совместной разработке ПАК

Производитель электроники для корпоративного и госсектора Fplus и «Лаборатория Касперского» договорились о сотрудничестве в области разработки программно-аппаратных комплексов (ПАК). Соответствующее соглашение компании подписали на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Об этом CNews сообщили представители Fplus.

Соглашение предусматривает проведение испытаний на совместимость серверных платформ Fplus и линейки программного обеспечения «Лаборатории Касперского» для корпоративной безопасности: Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA), Kaspersky Endpoint Detection and Response (KEDR), Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA), Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS). По итогам этих испытаний стороны подпишут сертификаты совместимости.

Помимо этого, компании договорились информировать друг друга о планах по выпуску новых версий аппаратных платформ и программных решений, участвующих в испытаниях. Для них будут проведены дополнительные проверки.

Интеграция оборудования с программными решениями позволит сформировать полностью готовый и поддерживаемый со стороны производителей ПАК. Заказчик сможет внедрить этот продукт в собственную ИТ-инфраструктуру, не затрачивая время на дополнительные технические настройки.

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«Программно-аппаратный комплекс, включающий производительное оборудование и совместимое программное обеспечение для защиты информации, поможет заказчикам кратно повысить защищенность собственной ИТ-инфраструктуры и безопасность данных. Что еще важнее: клиенты получат полностью готовый к использованию продукт, все компоненты которого – как технические, так и программные – будут работать надежно и без сбоев», — сказала директор по развитию клиентских ПАК Fplus Екатерина Бурчина.

«Последние несколько лет рынок программно-аппаратных комплексов активно развивается. С помощью ПАК можно создать надежную и гибкую инфраструктуру, что делает его идеальным выбором в компаниях любого размера. Сегодня мы уделяем особое внимание развитию направления по разработке, созданию и внедрению ПАК. Объединение усилий «Лаборатории Касперского» и Fplus при создании ПАК поможет предприятиям строить удобные в использовании и комплексные системы для обеспечения безопасности рабочего процесса. Заказчики смогут сфокусироваться на текущих задачах и не думать о совместимости продуктов», — отметила управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова.

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