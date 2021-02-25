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Merlion стала официальным дистрибьютором компании «Штрих-М»

Ритейл Дистрибуция Техника

Merlion в рамках развития направления банковского и кассового оборудования пополнила портфель прямых дистрибуций контрактом с компанией «Штрих-М», российским разработчиком и производителем высокотехнологичных систем автоматизации бизнеса, который является одним из пионеров отрасли автоматизации торговли в России.

Дистрибьюторское соглашение распространяется на онлайн-кассы, денежные ящики, smart-терминалы, а также сканеры штрих-кодов. Партнерам Merlion все эти продукты уже доступны.

«Рады видеть в рядах наших вендоров такую сильную отечественную компанию, как «Штрих-М». Их производственные мощности (четыре отлично оснащенных завода) будут способны обеспечить оперативные поставки любых объемов в наш партнерский канал, состоящий из 8,7 тыс. компаний. В свете того, что кассовое оборудование в России пользуется все возрастающей популярностью – особенно среди представителей мелкого бизнеса, – мы уверены в спросе со стороны партнеров на устройства этого бренда», – сказала Светлана Баскакова, директор по закупкам направлений «Бизнес-подарки» и «Канцелярские товары» компании Merlion.

В компании «Штрих-М» также позитивно оценивают начинающееся сотрудничество с Merlion и отмечают, что это один из крупнейших дистрибьютеров «Штрих-М» в России.

В России и СНГ работает свыше 1,5 тыс. авторизованных центров, осуществляющих гарантийное и постгарантийное обслуживание техники «Штрих-М».

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