Спецпроекты

СБИС ЭДО стал базовым сервисом электронного документооборота для крупного вендора «Штрих-М»

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Тензор» сообщила о том, что к январю 2021 года интеграционное решение ЦОР «Штрих-М» и СБИС ЭДО могут использовать сотни тысяч точек розничной торговли по всей России.

«Тензор» совместно с ЦОР «Штрих-М» еще осенью 2019 года встроили сервис СБИС ЭДО в учетные решения центра отраслевых решений Штрих-М. К концу 2020 года компании усилили взаимодействие и информирование всех партнеров ЦОР «Штрих-М», что позволило им не только рекомендовать интеграционное решение, но и настраивать его и полностью сопровождать клиентов, которые его подключили.

К началу 2021 года более 60 компаний партнеров ЦОР «Штрих-М» заключили договора и самостоятельно продают лицензии СБИС своим клиентам.

По мнению партнеров, это помогло тысячам предпринимателей не только выполнить требования законодательства при работе с маркированными товарами в части ЭДО, но и существенно упростить бизнес-процесс. Так, пользователи товароучетных продуктов ЦОР «Штрих-М» смогли работать с поставщиками, подписывать документы и проверять накладные не выходя из программы.

Интеграция СБИС ЭДО и учетных решений ЦОР «Штрих-М» также позволила создавать исходящие документы по маркированным товарам (отгрузка, возврат и д.р) и в один клик отправлять необходимые данные в систему маркировки «Честный знак».

Юрий Киселев, директор по региональному развитию, отметил: «Ранее мы уже настроили бесшовную поддержку работы с клиентами «Эвотор», а теперь упростили работу клиентов, использующих ПО ЦОР «Штрих-М». Сейчас мы идем по пути тесного сотрудничества с ЦОР «Штрих-М», и провели уже ряд шагов в этом направлении. Добавлю, что использование СБИС в качестве оператора ЭДО — логичное решение. Наш сервис является один из лидеров рынка по количеству клиентов и большинство поставщиков уже используют СБИС».

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