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«Атол»: каждый четырнадцатый новогодний товар вернулся на склад

Каждый четырнадцатый (7%) новогодний товар, купленный онлайн, вернули продавцу. Такие данные получили аналитики «Атол Онлайн», проанализировав возвраты товаров за ноябрь 2024 – январь 2025 гг. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

Больше других в процентном соотношении отказывались от карнавальных костюмов. Россияне возвращали каждый восьмой (13%) купленный товар в категории.

Также на склады вернулись 9% от общего объёма покупок новогодних шаров, 8% искусственных елок и 6% гирлянд.

Исследование проводилось на основе обезличенных данных продаж «Атол» Онлайн по 10,8 млн чеков за ноябрь 2024 – январь 2025 гг.

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