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Импортонезависимость
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«Атол» обеспечивает стабильность работы своих решений в новых условиях

Введенные в отношении «Атол» санкции не повлияют на бесперебойность работы и качество предоставляемых решений и сервисов компании. Все действующие обязательства перед партнерами и клиентами будут исполнены в срок. Продукты и решения компании доступны для заказа в полном объеме. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

«Атол» обладает всеми необходимыми ресурсами, запасами, инфраструктурой, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях. Компания также гарантирует бесперебойное обновление программного обеспечения и оказание технической поддержки своим клиентам. Все системы и инфраструктура «Атол» работают в штатном режиме.

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