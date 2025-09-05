Разделы

Техника
|

«Атол» Optima 8 получил сертификат совместимости с «1С:Предприятие 8»

«Атол» объявляет о подтверждении совместимости нового POS-терминала «Атол» Optima 8 с системой программ «1С:Предприятие 8» в операционной системе Win 10. Сертификат, выданный по итогам тестирования, подтверждает корректную работу решения. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

«Атол» Optima 8 — это POS-терминал, разработанный для автоматизации розничных точек любого масштаба.

Сертификация была проведена совместно со специалистами фирмы «» и подтвердила стабильную и корректную работу терминала в составе решений на базе «1С:Предприятия 8». Это особенно важно для предприятий розничной торговли, HoReCa и сервисных компаний, где бесперебойность кассовых операций напрямую влияет на качество обслуживания клиентов и эффективность бизнеса.

Как повысить эффективность управления доступом: опыт контактного центра «Ростелекома» и 1IDM
Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Управление проектами

Любимые россиянами роутеры TP-Link кишат «дырами». На радость хакерам их годами никто не чинит

CNews — 25 лет лидерства

Русская смекалка против импортозамещения. Госзаказчики нашли хитрый способ закупать иностранное «железо» вместо отечественного

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом

Водителя электромобиля Dodge Charger оштрафовали за слишком громкий выхлоп

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: