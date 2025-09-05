«Атол» Optima 8 получил сертификат совместимости с «1С:Предприятие 8»

«Атол» объявляет о подтверждении совместимости нового POS-терминала «Атол» Optima 8 с системой программ «1С:Предприятие 8» в операционной системе Win 10. Сертификат, выданный по итогам тестирования, подтверждает корректную работу решения. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

«Атол» Optima 8 — это POS-терминал, разработанный для автоматизации розничных точек любого масштаба.

Сертификация была проведена совместно со специалистами фирмы «1С» и подтвердила стабильную и корректную работу терминала в составе решений на базе «1С:Предприятия 8». Это особенно важно для предприятий розничной торговли, HoReCa и сервисных компаний, где бесперебойность кассовых операций напрямую влияет на качество обслуживания клиентов и эффективность бизнеса.