Аналитики АТОЛ узнали, в какую сумму может обойтись подарок ко Дню всех влюбленных

Аналитики АТОЛ ко Дню всех влюбленных провели исследование обезличенных данных продаж АТОЛ SIGMA и выяснили, за какую сумму в среднем можно приобрести подарок для своей второй половинки. Так, букет цветов в среднем обойдется в 1,82 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители АТОЛ.

Традиционной валентинкой можно порадовать своего партнера за 41 руб. А вот кружка в подарок обойдется в среднем в 212 руб.

Медианная цена на коробку конфет в январе-феврале 2024 г. составляет 368 руб., а плитку подарочного шоколада можно приобрести за 198 руб. Мягкую игрушку в магазинах в среднем покупают за 930 руб.

Те, кто выбрал в качестве подарка женские духи, в среднем отдадут за них 1,43 тыс. руб., а за мужские — 1,52 тыс. руб. Кстати о презентах для «сильного» пола: подарочный набор для бритья в среднем обойдется в 415 руб.

Если вы решили подарить своей второй половинке смартфон, то в среднем сумма такой покупки составит 28,5 тыс. руб.

Исследование проводилось на основе анализа обезличенных данных продаж по 0,65 млн чеков за январь-февраль 2024 г.

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АТОЛ — разработчик технологий для обмена товарами и услугами в России. Более 22 лет АТОЛ помогает продавать, транспортировать, учитывать любую продукцию, принимать платежи и оказывать лучший сервис организациям любого размера: от небольшой торговой точки до крупных розничных сетей и логистических центров. Почти 40% покупок в России совершаются с помощью ПО и оборудования АТОЛ. Каждая вторая онлайн-покупка проходит через облачный сервис «АТОЛ Онлайн». Продуктовая линейка АТОЛ насчитывает более ста комплексных продуктов собственной разработки, включающих различные устройства, прикладное ПО, SaaS и пр. Компания регулярно занимает ключевые позиции в отраслевых рейтингах и входит в четверку лидеров среди крупнейших ИТ-поставщиков в ритейле (по данным рейтинга CNews). Партнерская сеть АТОЛ является крупнейшей в отрасли и насчитывает более 2 тыс. организаций во всех федеральных округах страны.