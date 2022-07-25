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No code платформа «Датамастер» совместима с ОС Astra Linux и российскими процессорами

ГК «Астра» и «Фирма «АС», российский разработчик программных продуктов и системный интегратор, в ходе тестирования подтвердили трехстороннюю совместимость универсальной no code платформы «Датамастер» с OC Astra Linux и российскими процессорами Baikal. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

No code платформа «Датамастер» – это программный продукт, предназначенный для быстрой разработки веб-приложений, связанных со сбором и хранением информации и автоматизацией бизнес-процессов. Для работы с платформой не требуются навыки программирования или написания SQL-запросов.

Используя платформу, можно реализовать как полноценные корпоративные решения для промышленности и бизнеса, включая крупный, так и простые варианты для конечных пользователей — индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Для испытаний совместимости продуктов эксперты установили «Датамастер» на ПК с российским процессором Baikal-M под управлением операционной системы Astra Linux Special Edition. «Датамастер» корректно устанавливается в систему, выполняет свои функции в полном объеме, останавливается и корректно удаляется из системы. По результатам испытаний платформа получила официальные сертификаты совместимости: с процессорами Baikal и Ready for Astra Linux.

«No code платформы — редкий и желанный гость у нас на тестах. Среди наших клиентов достаточно организаций, которым необходимо развивать свои прикладные системы, но у которых нет ИТ-персонала с соответствующей квалификацией. Визуальное проектирование прикладных систем с помощью “Датамастера” позволит компаниям без привлечения высококвалифицированных разработчиков быстро пройти путь от прототипирования до полноценных систем бизнес-автоматизации и в дальнейшем развивать их своими силами», — отметил Роман Мылицын, руководитель отдела перспективных исследований ГК «Астра».

«Фирма «АС» адаптировала под архитектуру процессоров Baikal свою универсальную no codе платформу «Датамастер» — таким образом для российских пользователей создан полноценный отечественный стек разработки, как на программном, так и на аппаратном уровне. Это означает, что российский бизнес может проектировать информационные системы, больше не обращаясь к западным производителям ПО и техники», — сказал Александр Курцер, генеральный директор ООО Фирма «АС».

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Безопасность

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ГК «Астра» объединяет самостоятельные отечественные ИТ-бренды, и включает, наряду с ОС и комплексом средств виртуализации «Брест», диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеоноблачные технологии», комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный в ООО «Рубэкап», а также мобильное рабочее место WorksPad, систему корпоративной почты RuPost, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами компании ISPsystem DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Программные продукты ГК «Астра» используются в государственных и коммерческих организациях, в госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

ООО Фирма «АС» – разработчик программного обеспечения, системный интегратор, поставщик решений автоматизации работ по созданию, хранению, использованию и управлению контентом и автоматизации бизнес-процессов. За 30 лет проектной деятельности специалистами компании выполнены многочисленные проекты, в том числе федерального уровня, для государственных структур и бизнеса.

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