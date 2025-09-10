Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В «Яндекс Картах» появился новый трамвайный маршрут № 90

Сразу после запуска трамвайный маршрут №90 появился в приложении и веб-версии «Яндекс Карт». Сервис уже строит маршруты с учетом нового трамвая, показывает прогноз прибытия на остановку и движение трамваев на карте. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

Теперь пользователи могут изучить в «Картах» маршрут трамвая №90, а также проверить, где сейчас едет ближайший трамвай и когда он будет на нужной остановке. Для этого достаточно вбить в строку поиска «трамвай №90», на экране выделится его линия, появятся движущиеся иконки транспорта и список остановок. В приложении в том числе отображаются остановки, открывшиеся сегодня в районе новой линии на проспекте Академика Сахарова: «МЦД Площадь трех вокзалов», «Улица Маши Порываевой», «Проспект Академика Сахарова», «Лукойл Москва» и «Метро «Чистые пруды».

Карточка товара за пару кликов. Как ИИ ускоряет создание продуктового контента и снижает его стоимость
Цифровизация

Также трамвай №90 уже учитывается при построении маршрутов. Сервис предлагает варианты пути, включая те, где сочетаются разные виды транспорта. Например, с пересадкой на метро, МЦД или электробус.

Новый маршрут трамвая №90 проходит от станции метро «Сокольники» до Павелецкого вокзала через станции МЦД Митьково, метро «Красносельская», «Комсомольская», МЦД Площадь трех вокзалов, проспект Академика Сахарова, метро «Чистые пруды», «Новокузнецкая» и «Павелецкая».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом

Основатель «Яндекса» заключил многомиллиардный контракт с Microsoft

Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами

Бывший топ-менеджер WhatsApp* засудит его за прямой доступ к данным пользователей. Персональную информацию каждый день видят сотни разработчиков

Интеграция сервиса для внештатников пластичнее собственной разработки: миф или реальность?

Apple оштрафовали в России за неудаление запрещенной информации

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще