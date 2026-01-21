OnePlus под угрозой гибели. Создателя «убийц флагманов» штормит – бизнес нестабилен, основателя хотят посадить

OnePlus, известная своими «убийцами флагманов» – дешевыми смартфонами с топовыми характеристиками, оказалась на грани краха. Ее бизнес далек от стабильности, ее основателя хотят арестовать за незаконные схемы с наймом. Поставки смартфонов упали, партнеры разрывают контракты. Компания существует 12 лет.



Риск исчезновения

Компания OnePlus, производитель смартфонов, в обозримой перспективе может уйти с мирового рынка. Как пишет WCCFTech, положение дел в компании весьма удручающее – она на грани коллапса, причиной которому стала череда самых разных негативных событий.

OnePlus известна в первую очередь своими «убийцами флагманов» – смартфонами с топовыми характеристиками, которые стоят при этом как одни из самых дешевых Android-мобильников. Она сделала себе имя с выпуском OnePlus 1 в 2014 г., но к релизу седьмого поколения утратила способность делать недорогие смартфоны с передовыми характеристиками.

Через несколько лет OnePlus вновь обрела это умение, показав сначала OnePlus 13, а затем и OnePlus 14, которые стоили ощутимо дешевле конкурентов. В 2025 г. вышел OnePlus 15 – он тоже был доступнее аналогичных моделей других брендов. На старте продаж он стоил даже дешевле флагманов Xiaomi.

Что происходит

Как пишет WCCFTech, несмотря на успешное возвращение к истокам, которого так ждали фанаты бренда, OnePlus продолжает сталкиваться с резким падением объемов поставок. Помимо этого, она пережила закрытие головного офиса, к тому же за последнее время она потеряла множество партнеров – с ней разрывают контракты. Также нельзя не вспомнить, что OnePlus ушла из нескольких государств Европы из-за патентных споров с финской Nokia – ей буквально запретили продавать свои смартфоны в этих странах. CNews писал об этом в марте 2023 г.

RyanBzg / Pixabay Лидером мирового рынка смартфонов OnePlus так и не стала, но своя армия поклонников у нее есть

Сама OnePlus пока не подтверждает, но и не отрицает, что для нее наступила черная полоса. Однако сетевое профильное издание Android Headlines провело расследование, в ходе которого опросила нынешних и бывших сотрудников компании, и они подтвердили, что OnePlus в шаге от гибели.

Продажи катятся под откос

Первый признак проблем в OnePlus – это показатели ее продаж. По результатам 2024 г. компания реализовала не более 14 млн смартфонов против 17 млн годом ранее. Таким образом, падение составило 20% год к году.

Данные за 2025 г. OnePlus пока не предоставила.

Тем временем материнская компания OnePlus, Oppo, в 2024 г. показала рост продаж на 2,8% год к году.

Помимо этого, OnePlus стремительно теряет крупнейшие в мире рынки. Например, она резко сократила свою долю в Индии – стране, вырвавшейся на первое место на планете по численности населения.

Причина снижения доли – в первую очередь в крайне низкой наценке розничных продавцов на мобильники OnePlus. С их продаж они почти ничего не зарабатывают в сравнении с телефонами других брендов.

Также в Индии многие сталкиваются с проблемами при попытке отремонтировать смартфон OnePlus или поменять его на новый по гарантии. Как следствие, доля бренда в сегменте премиальных смартфонов в Индии за последние 12 месяцев упала примерно на 70%.

В Китае дела у OnePlus тоже идут далеко не самым лучшим образом, несмотря на то, что это материнский для нее рынок. За 10 лет ведения бизнеса OnePlus так и не смогла добиться хоть сколько-нибудь значимых продаж в этой стране. К концу 2024 г. у нее было лишь 1,6% рынка, а годом ранее – 2%.

Это очень плохой знак, поскольку именно Индия и Китай обеспечивают OnePlus 74% ее продаж.

Компания без штаб-квартиры

В марте 2024 г. на проблемы у OnePlus указал и тот факт, что компания закрыла свой головной офис, ранее располагавшийся в американском городе Даллас. Помимо этого, компания пошла на массовые сокращения штата в Новом свете.

К моменту выхода материала у нее по-прежнему оставался офис в Пало-Альто (США). Однако численность его персонала составляет всего-навсего 15 человек, и им приходится обслуживать клиентов OnePlus по всей Северной Америке.

Европейское подразделение бренда полностью прекратило свою деятельность. Как сообщал CNews, в России у OnePlus с 2023 г. был собственный дистрибьютор.

Ни партнеров, ни новинок

Как пишет WCCFTech, сокращение присутствия в Северной Америке связано это с тем, что в настоящее время у OnePlus не осталось партнерских отношений с местными операторами связи. Последний контракт, бывший у нее на руках, был заключен с T-Mobile, но его действие закончилось в 2023 г.

Чтобы оставаться на плаву, компании приходится существенно сокращать свои планы по развитию модельного ряда. У OnePlus есть ее основная номерная линейка с топовыми моделями, а также серия бюджетных смартфонов Nord, весьма популярная в развивающихся странах. Помимо этого, в ее распоряжении имеется линейка среднебюджетных смартфонов Ace.

В обозримом будущем OnePlus собиралась выпустить складной мобильник Open 2, а также смартфон 15s в классическом моноблочном корпусе, но при этом сравнительно небольшой – с экраном 6,3 дюйма, как у iPhone 17. Однако ни 15s, ни Open 2 в ближайшей перспективе в продажу не поступят – судьба этих проектов под вопросом.

Ничего не помогает

Oppo не оставляет попыток спасти OnePlus от гибели. Так, в 2022 г. она выделила $14 млрд на развитие и продвижение бренда.

Часть средств была потрачена на открытие брендированных сервисных центров, другая часть – на компенсацию потенциальных убытков. Oppo позволила OnePlus продавать свои смартфоны без прибыли.

Однако ничего из этого не принесло желаемых результатов, отметили эксперты Android Headlines. Более того, тучи над OnePlus продолжают сгущаться – в начале 2026 г. был выдан ордер на арест основателя и гендиректора компании Пита Лау (Pete Lau).

Как сообщал CNews, ареста Лау добивается прокуратура Тайваня , известной своими смартфонами, не уступающими по характеристикам флагманам. Его обвиняют в переманивании ИТ-специалистов, нарушающем законы Тайваня. Основанием для выдачи ордера стали данные прокуратуры о том, что более 70 сотрудников были наняты на Тайване для проведения исследований и разработок, проверки и тестирования ПО смартфонов OnePlus.