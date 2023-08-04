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Xiaomi в великой опасности. Создатель легендарной OnePlus основал бренд дешевых смартфонов с «дизайном вне времени»

Основатель OnePlus Карл Пей основал новый бренд CMF – «дочку» своей компании Nothing. Под ним он намерен выпускать недорогие мобильники, смарт-часы и наушники, чтобы конкурировать с Redmi и Realme. Первые устройства увидят свет до конца 2023 г.

Цель – Xiaomi

Компания Nothing сообщила о запуске нового дочернего бренда CMF, под которым она будет выпускать недорогие смартфоны и различные гаджеты. Основателем Nothing является Карл Пей (Carl Pei), стоявший у истоков знаменитого бренда OnePlus.

По своей концепции CMF напоминает Redmi – дочерний бренд Xiaomi, под которым она с января 2019 г. выпускает относительно недорогие смартфоны и прочую технику со сравнительно конкурентными техническими характеристиками. Раньше это была лишь линейка смартфонов Xiaomi. Как пишет Neowin, Redmi наряду с Realme, вероятнее всего, станет основным конкурентом CMF.

Realme – китайский производитель смартфонов, напрямую связанный с OnePlus. Обе компании входят в холдинг ВВК, а их устройства официально поставляются в Россию, как и продукция Redmi. Будет ли организован «белый» импорт гаджетов CMF в Россию, к моменту выхода материала известно не было.

Когда с новым OnePlus с первого раза не получилось

Основав Nothing, Карл Пей вновь сосредоточился на выпуске смартфонов, однако сделать второй OnePlus у него не получилось. OnePlus компания на ранних этапах выпускала недорогие смартфоны с топовыми характеристиками, которые называла «убийцами флагманов», а Nothing сразу сконцентрировалась на выпуске сравнительно дорогих аппаратов.

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Фото: Neowin
Первый логотип нового бренда

На 4 августа 2023 г. в активе Nothing было два почти идентичных в плане внешности смартфона – Phone 1 и Phone 2, основная «фишка» которых – это очень необычный дизайн с «глифами» – весьма оригинально реализованной подсветкой. Впрочем, Phone 2, располагая флагманским «железом», за пределами России стоит дешевле многих других флагманов – за OLED-экран на 6,7 дюйма, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также процессор Snapdragon 8+ Gen 1 Nothing просит $599 (56,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 4 августа 2023 г.).

Также компания выпускает беспроводные наушники и готовится составить конкуренцию Apple в сегментах планшетных компьютеров и умных часов.

Что касается бренда CMF, анонс которого провел лично Карл Пей, то под ним будут выходить недорогие устройства с «чистым дизайном вне времени» (clean and timeless design).

Сначала послушать, а потом позвонить

Пользователям, заинтересованным в приобретении смартфонов CMF, которые вполне могут оказаться преемниками оригинальных OnePlus, придется подождать, притом как долго – Карл Пей уточнять не стал. Портал Neowin пишет, что первыми устройствами нового бренда, собравшегося конкурировать с Redmi, станут несколько моделей наушников и умные часы.

Все это Карл Пей планирует выпустить до конца 2023 г. Несмотря на то, что CMF – это «дочка» Nothing, у новой компании будет своя команда разработчиков. Это дарит надежду на самобытный дизайн устройств, а не на внешнюю копию продуктов головного бренда.

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Фото: Nothing
Вполне возможно, дизайн смартфонов CMF будет напоминать устройства Nothing

Чтобы ускорить выход новых продуктов, в том числе смартфонов, CMF потребуются деньги – на исследование и разработку, расширение штата, заказы производителям и пр. Вполне вероятно, что некоторый объем финансов для быстрого старта нового бренда уже есть, поскольку за несколько недель до анонса CMF компания Nothing провела раунд инвестиций, в ходе которого привлекла около $96 млн.

Карл Пей не стал тогда вдаваться в подробности, на что именно будут направлены эти деньги. Возможно, их он вложит именно в развитие CMF.

Чем шире выбор, тем лучше

Запуск нового бренда зарекомендовавшим себя на рынке смартфонов бизнесменом может быть напрямую выгоден конечным потребителям. Новый игрок в бюджетном и среднебюджетном сегментах мирового рынка смартфонов, вероятно, устроит встряску Redmi, Realme и другим его представителям и навяжет им дополнительную конкуренцию. Вследствие этого потребителей могут ждать более качественные устройства за меньшие деньги.

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Что касается релиза CMF в России, то в условиях нынешних реалий ждать, пока наладится официальная дистрибьюция, едва ли стоит. Например, смартфоны OnePlus беспрепятственно попадают в страну с 2014 г., в том числе и силами торговой площадки AliExpress, а новый официальный дистрибьютор появился у бренда лишь в конце весны 2023 г.

Главное, чтобы покупатели смартфонов CMF, ввезенных по «серым» схемам, не столкнулись с блокировками устройств. Как сообщал CNews, ввезенные из-за границы мобильники OnePlus, Realme и других брендов холдинга ВВК были удаленно заблокированы в России и не позволяли звонить и отправлять SMS-сообщения.

За Nothing, впрочем, такого на момент публикации материала замечено не было.

Георгий Дорофеев

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